Falso pai de santo é preso sob suspeita de uma série de estupros em Santa Catarina

Um homem suspeito de se passar por pai de santo foi preso sob suspeita de abusar sexualmente de diversas mulheres em Santa Catarina. Conforme reportagem da CNN Brasil, a prisão preventiva do homem foi realizada na última segunda-feira, dia 29 de julho, em Criciúma.

Por meio de informações publicadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, o suspeito tem 43 anos e abusava da posição de “conselheiro espiritual” para cometer os crimes. Ele intimidava as vítimas ameaçando realizar trabalhos espirituais para prejudicar a saúde delas.

No momento, ao menos nove vítimas já foram identificadas e ouvidas pela delegacia responsável por investigar o caso, que começou a ser apurado depois que algumas vítimas buscaram pela delegacia para denunciar o “falso pai de santo”.

Ele teria cometido uma série de estupros

Conforme declaração da Polícia Civil, o homem fraudava sua posição de líder espiritual para forçar relações sexuais e atos libidinosos. “Os relatos detalharam os atos ilícitos, incluindo atos libidinosos e de conjunção carnal, realizados mediante fraude durante rituais e supostas orientaçòes espirituais”.

Até o momento, a identidade do suspeito não foi revelada, mas ele se apresentou à polícia e foi levado para um presídio, no qual segue em prisão preventiva. A Jusitça também determinou que as atividades do terreiro onde o homem atuava fossem imediatamente suspendidas.

No momento, a polícia pede que outras mulheres que possam ter sido vítimas do homem busquem pela Delegacia de Proteção à Criança eo Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMI), local em que poderão realizar novas denuncias e colaborar com as investigações do caso.

Mesmo sem novas informações, sabe-se que o suspeito poderá responder por violação sexual mediante fraude, estupro, perseguição e ameaça.