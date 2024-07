Vídeo: Tiroteio em concurso de beleza termina com pai de candidata sendo morto

Um concurso de beleza realizado em Castelo dos Sonhos, distrito de Altamira, no Pará, terminou em tragédia. Conforme publicado pelo G1, após um tiroteio o pai de uma das candidatas acabou morrendo.

Conforme a publicação, o caso aconteceu no último domingo, dia 28 de julho, e acabou viralizando depois que imagens do tiroteio foram compartilhadas nas redes sociais. Os tiros foram disparados durante a competição de beleza, ‘II Baile da Escolha da Rainha’, parte das festividades da “Exposonho 2024″. Sebastião chegou a ser socorrido com vida e levado para atendimento no hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a falecer.

Em declaração, a organização do evento afirmou que a confusão começou duas horas depois da divulgação do resultado, quando o pai de uma das competidoras ficou insatisfeito com a colocação da filha na competição e questionou o formato da avaliação e votação.

O salão de festas estava lotado e contava com a presença de seguranças do evento e uma guarnição da Polícia Militar, que tentou conter o homem, mas reagiu depois que ele sacou uma arma e iniciou uma série de disparos em direção aos PMs. As imagens compartilhadas são fortes e podem ser vistas no vídeo abaixo:

⚠️⚠️ATENÇÃO!! Imagens Fortes!! ⚠️⚠️

Policiais reagiram aos tiros

Conforme declaração dos militares presentes na festividade, o homem teria disparado na direção deles, que reagiram aos disparos. Um revólver e munições foram apreendidos. Além de Sebastião, outro homem foi atingido pelos disparos e hospitalizado. Ele passou por cirurgia e será ouvido pelos agentes futuramente. Não foram divulgadas novas informações sobre a identidade ou estado de saúde da segunda vítima.

O caso em questão segue sob investigação da delegacia de Castelo dos sonhos. A organização do evento prestou solidariedade à filha da vítima, que lamentou a morte do pai por meio de publicações feitas em suas redes sociais. Por sua vez, os organizadores também se pronunciaram sobre as acusações e afirmaram que vão apresentar as fichas de votação. “Quanto à votação e escolha da rainha, a comissão sempre se comprometeu com um processo justo, ético e transparente, e que vai disponibilizar aos interessados as fichas de votação originais para conferência do resultado”.