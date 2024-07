Vídeo: sessão de ‘Deadpool & Wolverine’ acaba em pancadaria em cinema de SP

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma confusão dentro de uma sessão do filme ‘Deadpool & Wolverine’, que acontecia em um cinema de São Vicente, litoral de São Paulo.

Segundo informações, a briga ocorreu na estreia do filme, que ocorreu na última quinta-feira (25). O cinema fica localizado dentro do Brisamar Shopping, no centro de São Vicente.

De acordo com o Cine Roxy, a sessão chegou a ser interrompida e retornou após os envolvidos na briga serem retirados da sala.

Eles foram detidos por seguranças do local, que aguardam a chegada da Polícia Militar (PM).

No vídeo, que você confere a seguir, é possível observar uma mulher e um homem dando socos e tapas em uma pessoa que estava sentada em uma do assentos. Na sequência, uma discussão generalizada se inicia e os presentes pedem para que o filme pare.

Assista:

É possível escutar comentários do público como “Está enforcando o cara”; “Tem que chamar a polícia” e “Volta o filme”.

Ainda não há informação sobre o que causou a briga.

Imagens mostram queda de balão em chamas no Parque do Ibirapuera

Na noite do último domingo (28) um balão causou confusão e momentos de tensão no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. Conforme uma série de imagens que foram transmitidas na manhã desta segunda-feira (29) pelo Bom dia São Paulo, e compartilhadas pelo portal Metrópoles, é possível ver que o balão pega fogo enquanto passa sobre as árvores do parque, antes de se desfazer e cair sobre a copa de uma delas.

Segundo a publicação, os restos do balão foram consumidos pelas chamas pouco antes de tocar a copa das árvores de fato, o que evitou uma possível tragédia. Nenhuma pessoa ficou ferida no incidente, bem como nenhum foco de incêndio foi registrado em decorrência da queda do balão.

Veja as imagens compartilhadas nas redes sociais do Metrópoles: