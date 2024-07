Nicolás Maduro vence com facilidade as eleições presidenciais na Venezuela

Nicolás Maduro conseguiu permanecer mais seis anos na presidência da Venezuela, após derrotar Edmundo González, o candidato opositor de 74 anos, ex-embaixador que nunca ocupou um cargo eletivo, o que ajudou a unificar uma oposição fragmentada.

Elvis Amoroso, presidente do Conselho Nacional Eleitoral, afirmou que uma tentativa de invasão ao sistema eleitoral foi resolvida para tentar mudar a tendência dos votos; no entanto, com 80% das mesas apuradas e nível de participação de 59%, os resultados mostraram uma vantagem para Nicolás Maduro com cinco milhões 150 mil 92 votos, equivalentes a 51,2%, enquanto Edmundo González, 4 milhões 445 mil 978 votos, correspondentes a 44,2%.

A oposição enfrentou vários obstáculos durante a campanha. O principal foi a impossibilidade de a ex-legisladora María Corina Machado se registrar como candidata de unidade, devido às autoridades judiciais a terem inabilitado por 15 anos.

Mas essa circunstância foi aproveitada, tornou-se a força motriz por trás de Edmundo González, que acabou sendo escolhido como o candidato do principal bloco opositor.

A Venezuela alerta sobre o intervencionismo

Antes de conhecer os resultados eleitorais, o governo venezuelano alertou sobre a implementação de uma operação intervencionista no processo eleitoral, conduzida por personagens e interesses estrangeiros.

“Este grupo, uma versão do infame, falecido e derrotado Grupo de Lima, que inclui funcionários do governo da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e República Dominicana, juntamente com um grupo de políticos sicários de extrema direita especializados em desestabilizar governos na América Latina, como Iván Duque, Mauricio Macri, Andrés Pastrana, Oscar Arias, Marco Rubio e Rick Scott, pretendem distorcer o que foi expressado hoje em paz e com espírito cívico em nosso país, que não é nada mais do que o exercício do direito do povo de escolher.”