Trump não realizará mais eventos ao ar livre devido ao risco de um novo atentado?

Donald Trump planeja parar de realizar comícios ao ar livre após a tentativa de assassinato que sofreu em Butler, Pensilvânia, por um jovem de 19 anos. A informação foi divulgada pela NBC News, de acordo com duas fontes familiarizadas com as operações de sua campanha.

Sem mais comícios ao ar livre para Trump

Ambas fontes informaram que os planos são parar de realizar comícios ao ar livre, por enquanto, e manter as reuniões em espaços fechados. No entanto, não descartam a possibilidade de Trump realizar concentrações pequenas ao ar livre, onde a entrada seja totalmente controlada, sem terrenos elevados próximos.

Demissão da diretora do Serviço Secreto

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, recusou-se a comentar sobre as medidas de segurança de Trump e encaminhou as perguntas para o Serviço Secreto.

Os novos planos de Trump chegaram no mesmo dia em que a diretora do Serviço Secreto, Kimberly Cheatle, anunciou sua renúncia. Cheatle explicou que assumia "total responsabilidade pelo fracasso de segurança" na Pensilvânia.

Na verdade, Trump fez comentários em uma entrevista por telefone com a Newsmax: "Acabei de saber que ela se foi e não acho que tenha tido muitas opções", e acrescentou que em várias ocasiões havia solicitado mais agentes do Serviço Secreto para os eventos de sua campanha, mas "não estava conseguindo".

Trump sente-se seguro?

Em sua entrevista com a Newsmax, Trump também falou sobre um comício indoor que realizou em Michigan durante o fim de semana: "Eu me sinto seguro? Sim, tenho que me sentir seguro. Caso contrário, acho que não poderia fazer essas coisas", disse.

Durante o tiroteio na Pensilvânia, um colaborador dos Bombeiros e pai de família morreu tentando proteger sua filha e esposa das balas.