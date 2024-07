Resultado 2652 da Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O apostador que acertar as vinte dezenas do concurso 2652 da Lotomania pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

ANÚNCIO

Veja os números sorteados nesta sexta-feira para a Lotomania:

01, 09, 15, 22, 24, 32, 34, 39, 41, 42, 47, 53, 62, 69, 75, 82, 88, 89, 91, 92

Quer receber as notícias atualizadas das loterias em tempo real pelo Whatsapp? Clique aqui

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Lotomania foi realizado na quarta-feira, quando nenhum apostador levou o prêmio principal. Na faixa dos 19 acertos, apenas um apostador levou o prêmio de R$ 166.473,16. Trinta e cinco apostas fizeram 18 pontos e faturaram R$ 2.972,74 cada.

Como apostar na Lotomania

Para concorrer na Lotomania, o apostador deve preencher o volante de 100 números com 50 dezenas escolhidas e ganha o prêmio principal se acertar 20 números. Também são premiadas as apostas que acertarem 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

A aposta simples custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal.