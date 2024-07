Conheça os sintomas da Febre do Oropouche, que já matou duas pessoas no Brasil

Os dois primeiros relatos de morte por febre do oropouche em todo o mundo ocorreram no Brasil, no estado da Bahia, com duas mulheres na faixa dos 21 e 24 anos, que não eram gestantes e não possuíam comorbidade e ligaram o alerta do Ministério da Saúde para essa doença que já teve 7.236 casos registrados neste ano.

A febre oropouche é causada pelo vírus OROV e transmitida por mosquitos conhecidos como maruim ou mosquito pólvora, mas também pode ser transmitido pelo mosquito Culex, mais comum nas áreas urbanas.

SINTOMAS

O grande problema para o sistema de saúde Público é que os sintomas do oropouche são0 os mesmos a dengue e da chikungunya e também tem duração média de sete dias.

Os principais sintomas são:

Dor atrás dos olhos

Erupções cutâneas

Calafrios

Fotofobia

Náuseas

Vômitos

Febre súbita

Dor de cabeça intensa

Dor nas costas e na lombar

Dor articular

Tosse

Tontura

Em casos graves, a doença pode evoluir para manchas vermelhas e roxas pelo corpo, sangramento nasal, gengival e vaginal, sonolência e vômito com hipotensão, sangramento grave e queda abrupta de hemoglobina e plaquetas que podem levar o paciente à morte.

Como é feito o tratamento?

Assim como ocorre com a chikungunya, não existe um tratamento específico para a doença e os médicos apenas procuram aliviar os sintomas enquanto o sistema imunológico do paciente combate a infecção.