USP, Unicamp e Paula Souza oferecem cursos de capacitação completamente on-line

Na reta final das férias de julho, universidades estaduais, federais e centros de ensino superior vinculadas à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo estão ofertando uma série de cursos completamente on-line. Conforme informações publicadas no portal do Governo de São Paulo, instituições como USP, Unicamp e Centro Paula Souza oferecem as oportunidades.

Com conteúdos dinâmicos que incluem videoaulas, atividades interativas e avaliações, as oportunidades são flexíveis e se adequam a disponibilidade de horários do estudante. Para cursar qualquer uma das oportunidades não é necessário participar de processos seletivos, basta se inscrever.

No caso da USP, os cursos são disponibilizados nas plataformas Coursera e Veduca, todos ministrados por docentes da instituição. Na Coursera, os estudantes encontram oportunidades de cursos nas áreas de Administração, Economia, História, Ciência da Computação e outras, sendo que alguns possuem taca de inscrição.

Já na Veduca são disponibilizados treinamentos de Informática, Ciências, Saúde, temas sociais e outros, o acesso é gratuito, mas também é possível fazer os cursos certificados com o pagamento de tarifas.

Unicamp e Centro Paula Souza

Na Unicamp são oferecidos cursos de formação a distância pela Escola de Extensão da universidade, na modalidade Mooc. São 12 treinamentos disponibilizados na plataforma Coursera, com opções nas áreas de Tecnologia, Saúde, Educação, Letras e outras mais. Os cursos ofertados pela Unicamp variam de 3 a 25 horas de duração.

Já no caso do Centro Paula Souza, as capacitações têm de 6h a 50 horas de duração, também na modalidade Mooc, sendo que das 19 opções de curso, algumas dão direito à emissão de certificados.

Outra opção são os treinamentos rápidos e minicursos, capacitações curtas com conteúdos que oferecem uma visão geral e introdutória sobre temas diversos e novas tendências. Entre estes cursos breves, temos opções como ferramenta de pesquisa na internet, combate à fake news, entre outros.