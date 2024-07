Medalhista olímpica deixa competição após vídeo de maus-tratos e denunciante celebra

O advogado do denunciante anônimo responsável pelo vazamento dos vídeos da campeã olímpica Charlotte Dujarrdin agredindo um cavalo se pronunciou a respeito do ocorrido. Conforme publicado pelo G1, o homem afirmou que o denunciante celebrou ao saber da punição aplicada a medalhista pela Federação Equestre Internacional (FEI).

ANÚNCIO

Após a divulgação do vídeo, que tomou as principais páginas da imprensa britânica e mundial nos últimos dias, Dujardin foi provisoriamente suspensa por seis meses. Devido à repercussão do caso, ela abdicou de disputar as Olimpíadas de Paris 2024.

O responsável pela denúncia foi o advogado holandês Stephan Wensing, que representa um denunciante anônimo. Ele levou o caso à FEI e à Federação Equestre Britânica após ser procurado pela pessoa que alegou “não suportar ver Charlotte Dujardin vencer”.

A principal motivação do denunciante, que inicialmente hesitou em realizar a exposição das imagens, foi “evitar que Dujardin ganhasse novas medalhas nas Olimpíadas”.

“É inaceitável que o esporte de adestramento seja acompanhado de abuso animal. Se o esporte de alto nível só pode ser praticado de forma que o bem-estar do cavalo seja comprometido, então o esporte de alto nível deve ser abolido”, declarou o advogado.

Desistência e exposição

Após ter as imagens expostas na mídia, a medalhista olímpica Charlotte Dujardin se pronunciou sobre o vídeo mas não deu maiores detalhes sobre o caso que segue em investigação.

“Surgiu um vídeo de quatro anos atrás que me mostra cometendo um erro de julgamento durante uma sessão de treinamento. Compreensivelmente a Federação Internacional de Esportes Equestres está investigando o caso, e tomei a decisão de me afastar de todas as competições, inclusive os Jogos Olímpicos. O que aconteceu foi completamente fora do meu normal, e não reflete como eu treino meus cavalos ou meus alunos; no entanto, não há desculpas. Estou profundamente envergonhada e deveria ter sido um exemplo melhor naquele momento”, desabafou a medalhista.