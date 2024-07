Donald Trump e filha doaram para campanha de Kamala Harris como Procuradora Geral

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato do Partido Republicano, Donald Trump, pode possivelmente enfrentar nas eleições de 5 de novembro a atual vice-presidente, Kamala Harris, que agora são notoriamente inimigos políticos e até pessoais, como eles fizeram saber através de discursos fortes.

Por exemplo, Donald Trump recentemente comentou que “Kamala, eu a chamo de Kamala a risonha. Você já viu ela rir? Ela é louca.” Por outro lado, nesta segunda-feira, 22 de julho, Kamala se referiu ao seu oponente com estas palavras duras: “Eu fui uma promotora em uma sala de audiências. Nestes papéis, enfrentei perpetradores de todos os tipos. Predadores que abusavam de mulheres. Golpistas que enganavam consumidores. Trapaceiros que quebravam as regras para seu próprio benefício. Então me escute quando digo que conheço o tipo de Donald Trump”.

Kamala Harris Kamala Harris falou antes da comunidade asiática e das ilhas do Pacífico, no sábado, 13 de julho, em Filadélfia (Joe Lamberti/AP)

Colaboração entre eles no passado

No entanto, no passado, houve uma colaboração monetária entre eles que beneficiou Harris nas eleições. Especificamente, na campanha de reeleição de Kamala como Procuradora Geral da Califórnia em 2013, Trump e sua filha Ivanka fizeram doações monetárias de US$ 5 mil em setembro de 2011 e mais US$ 1 mil em fevereiro de 2013. Além disso, Ivanka Trump, filha do ex-presidente, contribuiu com US$ 2 mil para Harris em 2014, de acordo com registros obtidos pelo The Washington Post.

Harris indicou em uma entrevista em 2020 ao Sacramento Bee que doou o dinheiro dado a ela por Trump para uma ONG dedicada a ajudar imigrantes da América Central. Até agora, nenhuma informação foi revelada sobre o que Kamala Harris fez com o dinheiro doado por Ivanka Trump.

Estes dados ressurgem após uma segunda-feira movimentada e bastante positiva para Kamala Harris, depois de dar um grande passo em sua aspiração de se tornar a nova candidata do Partido Democrata, garantindo o apoio de mais de dois terços dos delegados.