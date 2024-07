"Carro do golpe” interceptava sinal de celulares enquanto rodava por São Paulo

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar ao dirigir um carro com equipamentos capazes de interferir no sinal das operadoras de telefonia móvel. Segundo reportagem da CNN Brasil, o objetivo era roubar dados para aplicar golpes. A prisão foi efetuada no dia 23 de julho, na Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo.

Conforme a publicação, durante uma ronda de rotina policiais desconfiaram do veículo que circulava na região do Parque São Lucas. O carro em questão estava com todas as luzes apagadas.

Ao abordar o veículo, os policiais encontraram diversos equipamentos como computadores, baterias e um aparelho transmissor de sinais, que seriam utilizados para a captação de dados com finalidade de aplicar golpes.

Atuação em toda capital

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o carro circulava por regiões de grande circulação de pessoas, incluindo as principais avenidas da cidade. Os equipamentos interferiam no sinal dos celulares e provocavam queda da linha. Pouco tempo depois, o mesmo equipamento disparava mensagens para os números afetados.

Nas mensagens, identificadas como sendo enviadas por um banco, existia um link pelo qual os dados da vítima eram roubados caso ela clicasse. Em alguns casos, as mensagens indicavam que havia pontos de um suposto cartão de crédito aptos a serem trocados por benefícios. Em outro momento do golpe, os criminosos entravam em contato pelo número solicitando o envio de informações pessoais.

O rapaz que dirigia o veículo não teve sua identidade revelada, mas foi preso em flagrante e indiciado por associação criminosa, invasão de dispositivo informático, corrupção de menores e por desenvolver atividades clandestinas de telecomunicações.

Até o momento não foram divulgadas informações complementares sobre os golpes aplicados, como número de vítimas afetadas ou outros envolvidos no crime.