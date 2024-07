Quem é Kamala Harris? Possível candidata à presidência dos EUA e seu papel na IA

WASHINGTON, DC - 04 DE JULHO: O presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris unem forças após assistir aos fogos de artifício no National Mall com a primeira-dama Jill Biden e o segundo cavalheiro Doug Emhoff liderando o caminho da Casa Branca durante um evento de 4 de julho não agendado na Casa Branca em 4 de julho de 2024 em Washington, DC. O presidente está organizando um evento do Dia da Independência para militares e suas famílias (Foto de Samuel Corum/Getty Images)

No final de 2023, em novembro, a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, participou de uma cúpula sobre inteligência artificial organizada em Londres pelo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. A reunião, realizada em uma antiga base de espiões perto de Londres, começou com um acordo assinado por 28 países, incluindo os EUA e a China, para trabalhar em direção a um ‘acordo e responsabilidade compartilhados’ sobre os riscos da IA, e um plano para realizar mais reuniões na Coreia do Sul e na França durante o próximo ano.

Harris não compareceu ao primeiro dia da reunião, mas fez um discurso na embaixada dos EUA onde disse que o mundo deve agir imediatamente para abordar "todo o espectro" de riscos da IA, não apenas ameaças existenciais como ciberataques em massa ou armas biológicas criadas pela IA.

A vice-presidente Kamala Harris fala durante um evento na Filadélfia, sábado, 13 de julho de 2024 AP Foto/Joe Lamberti (Joe Lamberti/AP)

Medo da IA: requer regulamentação

A vice-presidente anunciou um novo instituto de segurança de IA nos Estados Unidos para elaborar normas para testar modelos de IA para uso público. Sempre que Kamala Harris esteve envolvida com o tema de IA, suas opiniões parecem seguir o mesmo caminho: regulamentar, ter mais segurança a respeito, um certo medo mais do que propostas sobre avanço e assumir a liderança, apesar de a OpenAI estar em seu país.

Inteligência Artificial

Isso ganha ainda mais força com a contingência: Joe Biden retirou sua candidatura presidencial, e sua atual vice-presidente, Kamala Harris, é a candidata apontada para ser a nova candidata à presidência dos Estados Unidos.

Quem é Kamala Harris?

Nascida em 20 de outubro de 1964, em Oakland, Califórnia, Harris concentrou sua carreira no campo do direito. Ela iniciou seus estudos profissionais na Universidade de Howard, obtendo um bacharelado em ciências políticas e economia (1986); e depois prosseguiu na Universidade da Califórnia, onde se formou em direito (1989).

Ela é filha de imigrantes jamaicanos e indianos. Cresceu frequentando uma igreja batista negra e um templo hindu. Uma curiosidade é que seu nome vem da palavra sânscrita que significa flor de lótus. Desde 1990, ela iniciou sua carreira trabalhando como procuradora assistente do condado de Alameda, Califórnia.

Em 1998, ela foi nomeada procuradora-geral da Unidade Penal da Procuradoria Distrital de São Francisco. E nos anos seguintes, ela continuaria a desenvolver ainda mais sua carreira nessa área, com alguns livros de sua autoria no meio, como: ‘Smart on Crime: A Career Prosecutor’s Plan to Make Us Safer’ e ‘The Truths We Hold: An American Journey’, e o livro ilustrado ‘Superheroes Are Everywhere’.

Em 2019, ela foi candidata, mas desistiu em 3 de dezembro, para apoiar Joe Biden para presidente em 8 de março de 2020. Em 11 de agosto de 2020, Biden nomeia Harris como sua companheira de chapa, tornando-a a primeira mulher americana negra e do sul da Ásia a concorrer à indicação presidencial de um importante partido político. Em 20 de janeiro de 2021, ela presta juramento como vice-presidente dos Estados Unidos.

O presidente Joe Biden assina uma ordem executiva sobre inteligência artificial, na Casa Branca, 30 de outubro de 2023 AP Foto/Evan Vucci, Archivo (Evan Vucci/AP)

Outros marcos de Harris com a Inteligência Artificial

Em março deste ano, Harris impulsionou que os organismos federais devem demonstrar que suas ferramentas de inteligência artificial não causam danos às pessoas, ou então parar de usá-las, de acordo com novas regras reveladas pela Casa Branca.

A vice-presidente Kamala Harris disse à imprensa antes do anúncio feito em março deste ano que “quando os organismos do governo utilizarem ferramentas de IA, exigiremos que verifiquem se essas ferramentas não colocam em perigo os direitos e a segurança do povo americano”.

O CEO da OpenAI, Sam Altman, fala durante uma audiência do Subcomitê Judiciário do Senado sobre Privacidade, Tecnologia e Legislação sobre Inteligência Artificial na terça-feira, 16 de maio de 2023, no Capitólio em Washington, D.C. AP (Patrick Semansky/AP)

Até dezembro, cada entidade deve ter um conjunto específico de salvaguardas que orientem tudo, desde os scanners de reconhecimento facial nos aeroportos até as ferramentas de IA que ajudam a controlar a rede elétrica ou determinam hipotecas e seguros residenciais.

Como novas medidas influenciarão o desenvolvimento da Open AI? Que outras medidas de controle ela aplicará se for eleita? Teremos que analisar suas propostas quando chegar o momento.