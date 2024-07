Carros apreendidos nos pátio do Detran-SP que não forem retirados serão leiloados

Carros apreendidos no pátio do Detran

O Detran-SP publicou nesta segunda-feira no Diário Oficial do Estado (DOE) uma notificação para que os proprietários dos 7.899 carros apreendidos no pátio de Guarulhos sejam retirados pelos proprietários nos próximos 10 dias, caso contrário serão enviados para leilão.

O mesmo edital foi publicado nas semanas anteriores para as cidades de Mogi das Cruzes, Itatiba, Botucatu, Itapecirica da Serra, Juquitiba, Bragança Paulista, Cesário Lange, Capela do Alto, Cerquilho, Bebedouro e Pederneiras. No total, com Guarulhos, são 17.460 carros apreendidos com possibilidade de venda em leilão. Nesta terça-feira, Bragança iniciou a venda dos carros apreendidos.

No edital é possível conferir a lista completa das unidades disponíveis para retirada, com dados como placa, número do chassi, marca e modelo .

O prazo para retirada é de 10 dias, mas os proprietários têm a possibilidade de resgatar o automóvel até no dia anterior do leilão desde que quite os débitos para regularização do carro, entre eles as taxas do reboque e do pátio, e faça a solicitação na página “Liberação de Veículo recolhido por infração de trânsito pelo DETRAN-SP”.

No caso de Guarulhos, o s carros apreendidos estão estacionados nos seguintes pátios: