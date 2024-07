O que vem a seguir para o Partido Democrata na escolha do novo candidato presidencial?

ATLANTA (AP) - Agora que o presidente Joe Biden anunciou que não buscará a reeleição e expressou seu apoio à vice-presidente Kamala Harris, os democratas estão se preparando para sua convenção em Chicago de 19 a 22 de agosto. O que deveria ser uma coroação para o atual presidente, agora se torna uma disputa aberta e sem precedentes, onde quase 4.700 delegados serão responsáveis por escolher um novo candidato para enfrentar o republicano Donald Trump no outono.

O caminho a seguir não é fácil nem óbvio, mesmo que Biden apoie Harris. Existem perguntas sem resposta sobre logística, dinheiro e consequências políticas.

Será que Biden poderá redirecionar seus delegados?

Biden ganhou todas as primárias e caucus estaduais no início deste ano e só perdeu o território de Samoa Americana. Pelo menos 3.896 delegados haviam se comprometido a apoiá-lo, o que foi suficiente para garantir a indicação.

As regras atuais do partido não permitem que Biden transfira para outro candidato. No entanto, politicamente, seu apoio pode ter influência.

O que poderia acontecer na convenção?

Com Biden se afastando, os democratas tecnicamente começam com uma convenção aberta. Mas, sendo realistas, seu apoio lança os democratas em um território turbulento.

A responsabilidade imediata recai sobre Harris para solidificar o apoio de quase 4.000 delegados dos estados, territórios e do Distrito de Columbia, além de mais de 700 dos chamados superdelegados que incluem líderes partidários, certos funcionários eleitos, ex-presidentes e ex-vice-presidentes.

Alguém desafiará Harris?

Mesmo antes de Biden anunciar sua decisão, os democratas apresentaram o governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, como possíveis concorrentes além de Harris. No entanto, alguns democratas argumentaram publicamente, e muitos em privado, que seria óbvio levar a primeira mulher, a primeira mulher negra e a primeira pessoa de ascendência do sul da Ásia à presidência.

Dada a importância dos eleitores negros - especialmente as mulheres negras - na nomeação de Biden e na escolha de Harris como companheira de chapa, será arriscado, para dizer o mínimo, os democratas ignorarem isso em favor de uma candidata branca como Newsom e Whitmer.

O que acontece com o dinheiro da campanha de Biden?

A campanha de Biden recentemente informou que tinha 91 milhões de dólares em dinheiro. Os comitês de campanha Democratas Aliados aumentaram o total disponível para mais de 240 milhões de dólares.

Os especialistas em finanças de campanha concordam geralmente que Harris poderia controlar todos esses fundos, dado que a campanha foi criada em seu nome e no de Biden. Se os democratas nomearem alguém que não seja Harris, as contas do partido ainda poderiam beneficiar o candidato, mas a conta Biden-Harris teria mais restrições.

Os republicanos podem impedir que Harris seja incluída nas cédulas estaduais?

Qualquer mudança inesperada durante uma campanha presidencial nos Estados Unidos certamente resultará em uma enxurrada de processos estaduais e federais nesta era hiperpartidária, e alguns conservadores ameaçaram exatamente isso.

No entanto, as leis estaduais normalmente não prescrevem como os partidos escolhem seus candidatos à presidência. E algumas figuras do Partido Republicano — o governador de Ohio, Mike DeWine, e a governadora do Alabama, Kay Ivey — trabalharam antecipadamente este ano para garantir que seu partido não negasse acesso rotineiro às cédulas aos democratas.