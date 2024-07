Kamala Harris pode fazer história como a primeira mulher negra presidente dos EUA

Kamala Harris fala perante a comunidade asiática e insular do Pacífico, no sábado, 13 de julho, em Filadélfia

WASHINGTON (AP) — Kamala Harris é a primeira mulher, e a primeira pessoa afro-americana ou de ascendência do sul da Ásia a ocupar o cargo de vice-presidente. Se ela se tornar a candidata democrata e derrotar o candidato republicano Donald Trump em novembro, será a primeira mulher a ocupar a presidência dos Estados Unidos.

ANÚNCIO

Biden disse no domingo que escolher Harris como sua companheira de chapa foi “a melhor decisão que tomei” e a apoiou como sua sucessora na disputa.

"Estou honrada por contar com o apoio do presidente e meu objetivo é obter e conquistar esta indicação", afirmou Harris. "Durante o último ano, viajei por todo o país, conversando com os americanos sobre a escolha clara nesta eleição crucial".

Pesquisas favorecem Harris em relação a outros possíveis candidatos democratas

Uma pesquisa recente do AP-NORC Center for Public Affair Research revelou que cerca de 6 em cada 10 democratas acreditam que Harris faria um bom trabalho como presidente. Aproximadamente 2 em cada 10 democratas não acreditam que ela teria um bom desempenho, e outros 2 em cada 10 dizem que não podem opinar.

A pesquisa mostrou que cerca de 4 em cada 10 adultos americanos têm uma opinião favorável sobre Harris, e que aproximadamente metade tem uma opinião desfavorável.

Quem é Kamala Harris?

Ex-procuradora e ex-senadora da Califórnia, a própria candidatura de Harris para a nomeação presidencial democrata de 2020 implodiu antes que uma única votação primária fosse realizada.

Mais tarde, ela se tornou companheira de fórmula de Biden, mas teve dificuldades para encontrar seu equilíbrio após assumir o cargo de vice-presidente. Designada para trabalhar em questões relacionadas à migração da América Central, os republicanos a culparam repetidamente por problemas com as travessias ilegais na fronteira.

ANÚNCIO

No entanto, Harris ganhou mais destaque como a defensora mais franca do direito ao aborto na Casa Branca depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou Roe v. Wade em 2022. Ela também desempenhou um papel fundamental ao se aproximar dos jovens e dos eleitores não brancos.

Mesmo antes do apoio de Biden, Harris era amplamente considerada a favorita para substituí-lo na chapa. Com sua experiência em política externa e o reconhecimento de seu nome em nível nacional, ela tem uma vantagem sobre possíveis concorrentes, incluindo o governador da Califórnia, Gavin Newsom, a governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, e o governador da Pensilvânia, Josh Shapiro.

Harris nasceu em 20 de outubro de 1964 em Oakland, Califórnia, de pais que se conheceram como ativistas dos direitos civis. Sua cidade natal e a vizinha Berkeley estavam no centro dos movimentos em defesa da justiça social e racial da época, e Harris era ao mesmo tempo produto e beneficiária.

Ela falava frequentemente sobre ter participado de comícios quando era bebê e ter crescido cercada por adultos "que passavam o tempo todo marchando e gritando slogans sobre essa coisa chamada justiça". No primeiro ano, ela foi levada de ônibus para a escola como parte da segunda geração a integrar a educação pública de Berkeley.

Os pais dela divorciaram-se quando ela era jovem e sua mãe a criou junto com sua irmã mais nova, Maya. Frequentou a Universidade Howard, uma faculdade historicamente negra em Washington, e ingressou na irmandade feminina Alpha Kappa Alpha, que se tornou uma fonte de irmandade e apoio político ao longo dos anos.

O início da carreira política de Kamala Harris

Depois de se formar, Harris voltou para a Área da Baía de São Francisco para estudar Direito e optou pela carreira de procurador, uma decisão que surpreendeu sua família ativista.

No final de 2007, enquanto ainda atuava como procuradora distrital, estava batendo de porta em porta em Iowa para o então candidato Barack Obama. Depois de se tornar presidente, Obama a apoiou em sua campanha de 2010 para procuradora-geral da Califórnia.

Durante o seu mandato, ela também desenvolveu uma relação casual com Beau Biden, filho de Joe Biden, que na época era procurador-geral de Delaware. Beau Biden morreu de câncer cerebral em 2015, e a sua amizade com Harris ganhou grande importância anos depois, quando o pai o escolheu como sua companheira de chapa.

Harris casou-se com o advogado de entretenimento Douglas Emhoff em 2014 e se tornou madrasta dos dois filhos de Emhoff, Ella e Cole, que a chamavam de "Momala".

Em 2016, ela foi eleita senadora pela Califórnia e tornou-se parte da resistência democrata a Trump.

Pouco mais de dois anos depois de se tornar senadora, Harris anunciou sua campanha para a indicação presidencial democrata de 2020. No entanto, sua tentativa foi prejudicada por lutas internas e não conseguiu ganhar força, portanto ela finalmente abandonou a disputa antes das assembleias eleitorais de Iowa.