Adolescente de 17 anos morre após bater carro do pai vereador em árvore

Mariane Branquinho, de 17 anos, morreu após bater o carro que dirigia contra uma árvore. Segundo informações do g1, ela dirigia o carro do pai, o vereador Simão Vieira Mota (UB), de Santa Helena de Goiás, região sudoeste do estado.

A adolescente estava com uma amiga no momento do acidente, que ocorreu na madrugada de sábado (20). Conforme as imagens, é possível observar que o carro ficou com a frente destruída após a colisão.

Segundo a Polícia Militar, Mariane conduzia o veículo em alta velocidade e colidiu contra a árvore após perder o controle. Ela chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no local.

Seu corpo foi sepultado no domingo (21) no cemitério Jardim da Saudade, em Santa Helena de Goiás.

A outra jovem que estava no veículo foi levada com ferimentos para o hospital da cidade. Ela tem 21 anos.

Simão Vieira lamentou a morte da filha nas redes sociais.

“Minha filha, como a gente se dava bem, como você sempre encantava todos ao seu redor. Uma parte da minha vida se foi, que Deus possa me dar força nesse momento”, disse Simão Mota.

Acidente com caminhonete acaba com time de futebol; veículo transportava 23 pessoas

Um time inteiro de futebol que viajava na caçamba de uma caminhonete neste domingo entre as cidades de Água Branca e Imaculada, na Paraíba, sofreu um acidente quando o veículo capotou, neste domingo, segundo o Portal Correio.

A caminhonete transportava ao todo 23 pessoas, entre elas os jogadores, que iriam disputar um jogo em uma cidade vizinha, de acordo com informações da polícia. O motorista perdeu o controle do veículo e o carro desceu um barranco, capotando várias vezes. Todos os passageiros que estavam na caçamba da caminhonete foram arremessados para fora com violência.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, constatou que praticamente todos os passageiros estavam bastante feridos e dois deles morreram no local

As vítimas foram resgatadas e levadas para hospitais da região, algumas em estado grave, e mais uma pessoa acabou morrendo. As pessoas com ferimentos mais leves foram atendidas e já tiveram alta, mas muitos permanecem internados com fraturas severas.

A polícia ainda não conseguiu determinar o motivo que levou o motorista a perder o controle do carro e cair no barranco, mas o transporte irregular de pessoas na caçamba e a lotação do veículo, segundo a polícia, colaboraram para o acidente.