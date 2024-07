Acidente com caminhonete acaba com time de futebol; veículo transportava 23 pessoas

Um time inteiro de futebol que viajava na caçamba de uma caminhonete neste domingo entre as cidades de Água Branca e Imaculada, na Paraíba, sofreu um acidente quando o veículo capotou, neste domingo, segundo o Portal Correio.

A caminhonete transportava ao todo 23 pessoas, entre elas os jogadores, que iriam disputar um jogo em uma cidade vizinha, de acordo com informações da polícia. O motorista perdeu o controle do veículo e o carro desceu um barranco, capotando várias vezes. Todos os passageiros que estavam na caçamba da caminhonete foram arremessados para fora com violência.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, constatou que praticamente todos os passageiros estavam bastante feridos e dois deles morreram no local

As vítimas foram resgatadas e levadas para hospitais da região, algumas em estado grave, e mais uma pessoa acabou morrendo. As pessoas com ferimentos mais leves foram atendidas e já tiveram alta, mas muitos permanecem internados com fraturas severas.

A polícia ainda não conseguiu determinar o motivo que levou o motorista a perder o controle do carro e cair no barranco, mas o transporte irregular de pessoas na caçamba e a lotação do veículo, segundo a polícia, colaboraram para o acidente.