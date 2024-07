Cidade do interior de SP é o local com menos eleitores ativos para a eleição de 2024

Na última quinta-feira, dia 18 de julho, o Tribunal Superior Eleitoral revelou o perfil do eleitorado para as eleições municipais que acontecem no próximo mês de outubro. Segundo os dados, a cidade de Borá, no interior de São Paulo, é o município com menor número de eleitores, em todo país, para a eleição municipal deste ano. Ao todo, a cidade conta com 1.094 eleitores aptos a votar, informa o G1.

Enquanto Borá é o município com menos eleitores, a cidade de São Paulo, que também é o município mais populoso do país, conta com 9,3 milhões de eleitores, representando o maior número de eleitores aptos a votar nas eleições para prefeito e vereadores.

Segundo o levantamento, mais de 155 milhões de brasileiros estarão aptos a votar em outubro. Confira a lista dos municípios com menos, e mais, eleitores segundo o TSE:

Municípios com menor número de eleitores em 2024:

Borá (SP): 1094 eleitores

Engenho Velho (RS): 1.192 eleitores

Araguainha (MT): 1.253 eleitores

Serra da Saudade (MG): 1.294 eleitores

Jardim Olinda (PR): 1.363 eleitores

Coqueiro Baixo (RS): 1.364 eleitores

Nova Castilho (SP): 1.408 eleitores

Carlos Gomes (RS): 1417 eleitores

Guabiju (RS): 1.430 eleitores

André da Rocha (RS): 1.432 eleitores

Municípios com maior número de eleitores em 2024:

São Paulo (SP): 9,32 milhões de eleitores

Rio de Janeiro (RJ): 5,09 milhões de eleitores

Belo Horizonte (MG): 1,99 milhões de eleitores

Salvador (BA): 1,96 milhões de eleitores

Fortaleza (CE): 1,76 milhões de eleitores

Manaus (AM): 1,44 milhões de eleitores

Curitiba (PR): 1,42 milhões de eleitores

Recife (PE): 1,21 milhões de eleitores

Porto Alegre (RS): 1,09 milhões de eleitores

Belém (PA): 1,05 milhões de eleitores

As eleições 2024 terão o primeiro turno sendo disputado no dia 6 de outubro, sendo que cidades com mais de 200 mil eleitores receberão o segundo turno das eleições no dia 27 de outubro. Neste ano, o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha não terão eleições.