Vídeo: homem tenta disparar diversas vezes contra ex-namorada e arma falha

Um homem foi preso após atirar diversas vezes contra a ex-namorada no Bairro Shopping Park, em Uberlândia (MG). O caso ocorreu no local de trabalho da vítima na última segunda-feira (15). Após acertar o pé da mulher, o homem tentou atirar novamente, porém a arma falhou.

O atirador também tentou disparar contra o chefe da ex-namorada que estava no local, mas o suspeito deixou da arma cair.

Assista ao vídeo:

ATENÇÃO! IMAGENS FORTES

Câmeras de segurança gravaram o momento em que o homem invadiu a loja. Nas imagens é possível observar que o homem entra com a arma em punho e com um capacete. Ele ordena para que todos os clientes deixem o local, que tinha crianças no momento.

Durante o ataque, o dono do estabelecimento correu e se escondeu no banheiro. O suspeito então correu atrás dele e o pente de balas cai. O chefe não foi atingido.

Enquanto estava escondido, o homem diz ter ouvido gritos e ao menos quatro disparos.

“O que aconteceu foi uma tragédia. O que nos tranquiliza é saber que ela está bem e segue sem risco de morte”, disse uma testemunha que não quis se identificar.

Além dos tiros, a ex-namorada foi agredida pelo suspeito. Ela levou um chute no rosto e diversas coronhadas na cabeça. “Vai me trair? Encho sua cara de bala”, dizia o homem durante as agressões. Na sequência, o homem fugiu em uma moto.

Agressor foi preso

Um dia depois do crime o suspeito foi preso em Uberaba (MG). Ele também teria atirado em um homem para quem pediu abrigo na cidade. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Suspeito não aceitava fim do relacionamento

O ataque foi motivado pelo término. Segundo a vítima, o ex-namorado não aceitava o fim da relação. Ela foi levada ao Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) e ficou em observação devido aos ferimentos.

Segundo informações, o proprietário do local viu a mulher no chão após sair do banheiro. Ele achou que a ação se tratava de um assalto, até que a mulher informou que o homem era seu ex-namorado.

Em relato à Polícia Militar, a mulher revelou que conhecia o suspeito há um mês e tiveram um breve relacionamento. O término ocorreu após ela dormir na casa do rapaz e encontrar a arma.