Joe Biden cancela discurso em Las Vegas após testar positivo para Covid-19

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cancelou sua participação em um evento em Las Vegas, Nevada, depois de testar positivo para Covid-19. Biden estava programado para falar na Conferência Anual da UnidosUS, um evento que reúne mais de 1500 defensores e líderes latinos em Nevada, um estado crucial na disputa presidencial de 2024.

A notícia foi anunciada pela diretora executiva da UnidosUS, Janet Murguía, que expressou a decepção do presidente por não poder comparecer ao evento. De acordo com a Casa Branca, Biden apresentou sintomas leves da doença e, por essa razão, o presidente democrata, que deveria comparecer a um evento de campanha em Las Vegas na noite de quarta-feira, está retornando a Delaware para se recuperar e permanecer em isolamento.

Apesar do seu diagnóstico, foi divulgado que Biden continuará a desempenhar as suas funções como presidente. Como parte do seu tratamento, o presidente já recebeu uma primeira dose de Paxlovid, conforme relatado por um médico da Casa Branca.

Antes que o seu diagnóstico fosse conhecido, Biden tinha estado no restaurante Original Lindo Michoacán, em Las Vegas, onde cumprimentou os clientes e tinha planeado ter uma entrevista com a estação de televisão Univisión. Este tipo de aparições fazem parte da estratégia do presidente para consolidar o apoio da comunidade latina, um grupo demográfico crucial na disputa eleitoral.

O diagnóstico coloca a candidatura em risco?

O estado de saúde atual do presidente dos Estados Unidos representa um momento crítico, pois alguns membros do Congresso, incluindo vários democratas, instaram o presidente a reconsiderar sua candidatura para um segundo mandato devido a preocupações sobre sua idade e capacidade de enfrentar os desafios de uma campanha presidencial e um possível segundo mandato. No entanto, Biden tem mantido sua intenção de seguir em frente, assegurando aos seus seguidores que está em boa forma física e mental para liderar o país.

Dessa forma, o cancelamento do discurso em Las Vegas pode ter implicações significativas para a campanha de Biden, já que a comunidade latina, que historicamente tem sido um grupo eleitoral chave, é cortejada por ambos os partidos e a ausência do democrata é presumida que poderia afetar sua capacidade de manter e fortalecer o apoio deste setor do eleitorado.