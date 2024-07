Distribuição dos fundo do FGTS deve ser definida em agosto; saiba quem vai receber

No dia 06 de agosto o Conselho Curador do FGTS deverá decidir o percentual de repasse do lucro registrado entre os cotistas do fundo. O FGTS apresentou lucro recorde, alcançando o valor de R$23,4 bilhões conforme publicado pelo UOL, desta forma, estima-se que ao menos 99% deste valor seja incluído no repasse.

Apesar do valor, nem todos inscritos no FGTS terão direito a receber parte do repasse anual. O lucro em questão será depositado entre as contas do FGTS que tinham saldo em 31 de dezembro de 2023. Desta forma, trabalhadores que começaram a recolher FGTS em 2024 não terão direito a distribuição dos lucros.

Os valores, que ainda serão definidos, são proporcionais ao saldo em conta. Desta forma, quanto maior o saldo, maior o lucro recebido de forma proporcional ao valor que o trabalhador possuía até o último dia do ano passado. Vale lembrar que tanto contas ativas quanto inativas possuem direito ao repasse do fundo, desde que cumpridas as condições citadas anteriormente.

Por determinação, a distribuição dos lucros deve acontecer até o dia 31 de agosto, porém é comum que os depósitos ocorram antecipadamente.

Posso sacar o valor?

Segundo a reportagem apesar de receber o valor em questão o trabalhador não poderá sacar o dinheiro, ele fica preso no fundo. Os saldos são atualizados com a distribuição do lucro, mas as regras para saque e utilização do FGTS permanecem as mesmas.

Desta forma, o trabalhador terá acesso ao valor em caso de demissão sem justa causa, aposentadoria, compra da casa própria ou por meio do saque-aniversário.

Após o depósito será possível visualizar o valor diretamente no aplicativo do FGTS. Ao abrir o aplicativo você deverá acessar com seus dados e clicar na opção “Saldo Total do FGTS”, desta forma será possível visualizar o valor atual em todas as suas contas, sejam elas ativas ou inativas.