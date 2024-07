Nubank caiu? Usuários relatam nas redes sociais instabilidade de banco virtual

Usuário da Nubank relataram que o aplicativo do banco apresentou instabilidade na manhã desta quarta-feira (17). De acordo com os clientes, o banco virtual apresentou falhas para concluir operações e na hora do login.

De acordo com o site ‘Downdetector’, focado em monitorar problemas em canais digitais, foram registradas ao menos 700 reclamações. Entre 10h52 ocorreu o pico de relatos, com 719 reclamações.

Segundo o site, os problemas mais comentados pelos usuários foram login no aplicativo móvel, com 78%, mobile banking (18%); e login no internet banking (5%).

Segundo o Metrópoles, o banco afirmou que “está ciente de uma instabilidade no app e trabalhando para o restabelecimento dos serviços o quanto antes”.

Veja alguns relatos no X (Twitter):

“Quando o Nubank voltar pro ar primeira coisa que farei vai ser transferir todo meu dinheiro dele”.

Outro usuário mostrou a mensagem de erro no aplicativo do banco:

