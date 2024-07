Viagens paradisíacas cheias de luxo: saiba como é a rotina da “primeira-dama” do PCC de São Paulo

Cancún, no México, é um dos destinos paradisíacos visitados por mulher apontada como a "primeira-dama" do PCC, em SP

A Polícia Civil de São Paulo investiga uma mulher, casada com um dos líderes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), que costuma exibir uma vida luxuosa nas redes sociais. Conhecida como a “primeira-dama” do PCC, a suspeita faz viagens para destinos paradisíacos, enquanto aparece em iates, carros de luxo e muitas roupas de grife. O planejamento de gastos dela chega a R$ 83.900 por mês.

O nome da suspeita não foi revelado para não atrapalhar as investigações. Segundo o colunista Josmar Jozino, do site UOL, uma das viagens luxuosas feitas por ela foi para Cancún, no México, onde se hospedou em hotéis cujas diárias somaram mais de R$ 17 mil.

Enquanto esteve no Caribe mexicano, ela frequentou restaurantes caros, alugou carros de luxo e ainda fez passeios em barcos e iates. Tudo isso era registrado em fotos e vídeos e postado nas redes sociais.

A “primeira-dama” também esteve na Europa, onde visitou o Coliseu, na Itália, e outros pontos turísticos famosos de Roma e até na Cidade do Vaticano. Para a Polícia Civil, “as imagens demonstram que o padrão de vida da mulher não encontra lastro nos rendimentos lícitos obtidos por ela e os familiares.”

No Brasil, ela também costuma levar uma vida de alto padrão, sendo que, recentemente, gastou R$ 115 mil em móveis planejados para uma casa na capital paulista. Além disso, possui carros importados, sendo que alguns custam mais de R$ 150 mil.

Uma sócia da “primeira-dama” foi condenada por lavagem de dinheiro, juntamente com o marido, e teve a prisão decretada. Ela também costumava aparecer em postagens durante viagens ao exterior, como na Disney, em Orlando, nos Estados Unidos. A dupla teve o nome incluído na lista de procurados da Interpol, a polícia internacional, mas segue foragida.

As defesas da “primeira-dama” e da sócia não foram encontradas para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.