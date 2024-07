Quem é James David Vance, o candidato a vice-presidente escolhido por Donald Trump?

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, no âmbito da Convenção Republicana que está sendo realizada em Milwaukee, que o senador de Ohio James David Vance, conhecido como J.D. Vance, será seu candidato a vice-presidente nas eleições presidenciais marcadas para 5 de novembro.

"Após uma longa deliberação e reflexão, e considerando o tremendo talento de muitos, decidi que a pessoa mais adequada para assumir o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos é o senador J.D. Vance do estado de Ohio", afirmou Trump na rede social Truth Social.

J.D. Vance formou-se na faculdade de Direito da Universidade de Yale e foi diretor do 'The Yale Law Journal'. Segundo Trump, seu candidato a vice-presidente "teve uma carreira empresarial muito bem-sucedida em tecnologia e finanças".

"Como vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. continuará lutando pela nossa Constituição, apoiando nossas tropas e fazendo tudo o que puder para me ajudar a 'Tornar a América grande novamente'", disse, em referência ao seu lema de campanha.

Vance, autor do best-seller 'Hillbilly Elegy', foi eleito para o Senado dos Estados Unidos em 2022 após receber um impulso de Trump, a quem criticou nos anos anteriores, em polêmicas primárias republicanas. Nos últimos anos, sua posição tem se aproximado da ala mais dura do Partido, de acordo com a rede CNN.

O Partido Republicano iniciou nesta segunda-feira em Milwaukee (Wisconsin) uma convenção nacional que certificará a candidatura de Trump à Casa Branca no melhor momento de sua campanha eleitoral e que ocorre apenas algumas horas após a tentativa de assassinato contra o magnata em um evento na Pensilvânia.

A convenção republicana dominará todo o cenário midiático nos próximos dias e seus participantes não se esquecerão de garantir aos presentes e espectadores que Biden, a quem uma dezena de representantes democratas pediram para se retirar em favor de um candidato mais capacitado, não está em condições de continuar governando o país.