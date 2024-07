“O mais bonito da vida é ter o parceiro certo”: Schumacher anuncia que é homossexual

O mundo do automobilismo recebeu uma notícia que surpreendeu muitos. Ralf Schumacher, ex-piloto de Fórmula 1 e irmão mais novo de Michael Schumacher, sete vezes campeão do mundo e lenda da Ferrari, tornou pública sua relação com uma pessoa do mesmo gênero.

Através de sua conta no Instagram, Ralf Schumacher compartilhou uma foto abraçando um homem, revelando que encontrou seu parceiro ideal.

"O mais bonito da vida é ter ao seu lado a pessoa certa, com quem você pode compartilhar tudo", escreveu na postagem, onde ambos observam um pôr do sol no mar de costas.

Ralf, o mais novo dos Schumacher, obteve seis vitórias em grandes prêmios durante uma carreira que durou 11 anos no grande circo, a qual terminou em 2007.

Por outro lado, o único piloto gay conhecido por ter competido na Fórmula 1 foi o britânico Mike Beuttler, que competiu ativamente por três anos com a equipe March, de 1971 a 1973, e faleceu em 1988.

O apoio familiar para Ralf Schumacher

Atualmente, Ralf tem 49 anos e um filho de 22 anos, David, fruto de seu casamento anterior com a ex-modelo alemã Cora, que expressou seu apoio ao pai nesta nova fase no Instagram.

“Estou muito feliz que finalmente tenha encontrado alguém com quem se sinta confortável e seguro... Estou 100% contigo, pai, e te desejo tudo de bom. Parabéns!”, escreveu David Schumacher.

A atriz alemã Carmen Geiss, amiga do ex-piloto Schumacher, mostrou seu apoio nas redes sociais, qualificando sua declaração como um passo corajoso em direção à libertação e autoaceitação.

"Para ele, este passo foi um ato de libertação e autoaceitação. Foi uma decisão corajosa que amadureceu por muito tempo e que agora o enche de orgulho e confiança. Sair do armário não é apenas uma vitória pessoal, mas também um sinal de que finalmente pode viver e amar sua verdadeira identidade sem medo ou vergonha", disse Geiss.