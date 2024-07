VÍDEOS: estes foram os momentos mais dramáticos do atentado sofrido por Donald Trump na Pensilvânia

Agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos protegem o candidato republicano Donald Trump após se escutarem disparos em Butler, Pensilvânia

Tudo indica que houve um atentado contra a vida de Donald Trump na tarde deste sábado, 13 de julho, durante um comício que estava ocorrendo na cidade de Butler, ao norte de Pittsburgh, na Pensilvânia. Durante o evento, foram ouvidos sons de vários disparos, de acordo com uma fonte da NBC News, entre seis e sete tiros inicialmente. Após os disparos, agentes do serviço secreto protegeram o ex-presidente e o evacuaram.

Enquanto estava no chão, ouviram-se outros tiros de maior calibre, presumivelmente da polícia ou do serviço secreto para abater o(s) atacante(s).

Os vídeos de atentado a Trump

Em vídeos que foram compartilhados nas redes sociais, ouvem-se o que pareciam ser explosões enquanto o ex-presidente dos Estados Unidos discursava na cidade de Bubler.

Trump ouviu os disparos, levou a mão direita à cabeça e se jogou no chão. Em instantes, foi cercado pelos guardas que o escoltaram. Foi observado que Trump estava com uma mancha de sangue no rosto e na orelha direita.

Quando ele se levanta, Trump ergue sua mão direita e grita "lutem, lutem", uma imagem que está dando a volta ao mundo e certamente entrará para a história dos Estados Unidos.

Novas informações da NBC News relataram que os tiros foram disparados a longa distância, de fora do perímetro onde ocorria o evento em apoio ao candidato republicano.

Outros vídeos mostram uma pessoa supostamente morta em um telhado próximo à área do evento político, e especula-se que seria a pessoa que fez os disparos.