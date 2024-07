Quem é Thomas Matthew Crooks, o autor do atentado contra Donald Trump?

Ele estava registrado como republicano no estado da Pensilvânia

A vida do ex-presidente e virtual candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, correu risco na tarde de sábado, depois de ser alvo de um atentado enquanto liderava um comício de campanha na cidade de Butler, Pensilvânia.

ANÚNCIO

O som das balas alertou os presentes e um fragmento atingiu o magnata em sua orelha direita, fazendo com que ele se abaixasse imediatamente para se proteger enquanto agentes do Serviço Secreto o protegiam. Momentos depois, um agente matou o responsável pelo ataque armado, que estava no telhado de um prédio próximo.

Autor de ataque, de 20 anos e sem antecedentes

O Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou na madrugada deste domingo que o autor do atentado contra Donald Trump foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de apenas 20 anos, residente no bairro de Bethel Park, na Pensilvânia.

O responsável pela agressão adquiriu o rifle AR-15 semiautomático que usou de forma legal há seis meses e se posicionou no topo de um prédio próximo para tentar assassinar o republicano, a uma distância aproximada de 200 metros.

A arma usada pelo atirador foi recuperada após ele ser abatido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, enquanto as investigações sobre Thomas Matthew Crooks, que não tinha antecedentes criminais, estão em andamento.

Seu pai expressou surpresa com tudo o que aconteceu e não quis dar declarações à imprensa nos Estados Unidos até prestar depoimento à polícia.

Por que Thomas Matthew Crooks conseguiu atirar em Donald Trump?

O jovem de 20 anos, que estava registrado como republicano na Pensilvânia, conseguiu atentar contra a vida do ex-presidente Trump porque o prédio em que ele se posicionou estava fora do perímetro de segurança do evento.

ANÚNCIO

Dessa forma, as balas que ele disparou atingiram várias pessoas, uma perdeu a vida e outras duas ficaram feridas, todas elas participantes do comício político de Donald Trump.

O ex-presidente dos EUA está bem de saúde e recebeu alta após ser atingido por um estilhaço de bala em sua orelha direita. À noite, ele retornou a Nova Jersey e agora está se preparando para a Convenção Nacional Republicana, onde irão reafirmar sua candidatura à presidência dos Estados Unidos.