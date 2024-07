Licenciamento 2024: placas final 1 e 2 devem quitar taxa até dia 31 em São Paulo

Começou no início de julho o calendário de pagamento do licenciamento 2024 no estado de São Paulo e os proprietários de carro com placas finais 1 e 2 têm até o dia 31 deste mês para efetuar o pagamento da taxa de R$ 160,22.

Para quitar o licenciamento basta ir a qualquer um dos bancos conveniados pela Secretaria da Fazenda e informar o número do Renavam nos guichês ou caixa de autoatendimento. Quem preferir pode ainda pagar pelo Internet Banking, aplicativo ou caixa eletrônico.

Os bancos, entretanto, não estão autorizados a receberem o pagamento de licenciamento se o motorista tiver pendências com multas ou IPVA atrasado. Nesses casos, o proprietário terá que quitar todas as pendências antes de efetuar o pagamento o licenciamento.

Uma vez pago o licenciamento, o dono do carro deve acessar os portais do Detran-SP (detran.sp.gov.br), Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT) e fazer o download do documento digital, que pode ser impresso em sulfite A4 ou salvo no celular.

De acordo com o Detran-SP, a condução de veículo não licenciado é considerado falta gravíssima punida com multa de R$ 293,47 e sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O veículo ainda será removido para o pátio e só será liberado após o pagamento de todas as dívidas pendentes, além da taxa de remoção e diária do pátio.

No ano passado, de acordo com o Detran, 125 mil carros foram recolhidos nas ruas de São Paulo por falta de pagamento do licenciamento anual obrigatório.

Confira o calendário de pagamento:

a) Veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

Final 1 e 2, mês de julho

Final 3 e 4, mês de agosto

Final 5 e 6, mês de setembro

Final 7 e 8, mês de outubro

Final 9, mês de novembro

Final 0, mês de dezembro

b) Veículos registrados como caminhão e trator

Final 1 e 2, mês de setembro

Final 3, 4 e 5, mês de outubro

Final 6, 7 e 8, mês de novembro

Final 9 e 0, mês de dezembro