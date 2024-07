“Eu deveria estar morto”, diz Donald Trump na primeira entrevista após atentado

Donald Trump falou pela primeira vez à imprensa após sofrer uma tentativa de atentado no sábado (13), enquanto discursava na Pensilvânia.

O ex-presidente falou com repórteres do Washington Examiner e do New York Post enquanto estava a caminho da convenção republicana que começa nesta segunda-feira (15) em Milwaukee, estado de Wisconsin (EUA), e deu mais detalhes do que sentiu após a tentativa de assassinato. As informações são da CBN.

“É uma experiência muito surreal, e você nunca sabe o que vai fazer até que uma coisa dessas aconteça’, comentou Trump, completando: ‘Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar morto”, disse Trump.

Discurso unificador

Durante a conversa, o ex-presidente dos Estados Unidos também revelou que o discurso durante a convenção, que lançará Trump como candidato pelo Partido Republicano, foi modificado e o que era para ser um ataque ao presidente Joe Biden, que disputa a reeleição americana, será “unificador”.

“Quero tentar unir nosso país, mas não sei se isso é possível. As pessoas estão muito divididas. Esta é uma chance de unir o país inteiro, até mesmo o mundo inteiro. O discurso será muito diferente, muito diferente do que teria sido dois dias atrás”, afirmou o ex-presidente.

Autor de ataque: 20 anos e sem antecedentes

O Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou na madrugada deste domingo (14) que o autor do atentado contra Donald Trump foi identificado como Thomas Matthew Crooks, de apenas 20 anos, residente no bairro de Bethel Park, na Pensilvânia.

O responsável pela tentativa adquiriu o rifle AR-15 semiautomático que usou de forma legal há seis meses e se posicionou no topo de um prédio próximo para tentar assassinar o republicano, a uma distância aproximada de 200 metros.

A arma usada pelo atirador foi recuperada após ele ser abatido pelo Serviço Secreto dos Estados Unidos, enquanto as investigações sobre Thomas Matthew Crooks, que não tinha antecedentes criminais, estão em andamento.

Seu pai expressou surpresa com tudo o que aconteceu e não quis dar declarações à imprensa nos Estados Unidos até prestar depoimento à polícia. Ele foi morto após o ataque.