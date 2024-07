Homem cultivava maconha em adega de São Bernardo do Campo

Denúncias anônimas sobre o cultivo ilegal de drogas levaram os policiais da Delegacia de Investigações Criminais (Deic) de São Bernardo a investigarem uma adega que funcionava no Parque Selecta, no ABC, e no local foi encontrado uma estufa de plantio de maconha.

A polícia realizou campana em frente ao estabelecimento até localizar o suspeito, um homem de 28 anos que seria responsável pelo cultivo e venda da droga. Ele foi preso em flagrante.

A vistoria na adega e no piso superior ao comércio revelou que o suspeito mantinha uma estufa equipada com luzes e compartimentos separados, além de vasos para o cultivo da planta da maconha. Os agentes descobriram ainda que ele mantinha três revólveres no local e 70 quilos de droga pronta para o consumo.

As armas e a droga foram encaminhadas para o Instituto de Criminalística e o homem foi encaminhado ao Deic de São Bernardo do Campo, onde foi indiciado por tráfico de drogas.

Os agentes ainda investigam como era a cadeia de distribuição da maconha na região e prováveis comparsas na venda de drogas na cidade de São Bernardo e outras cidades da região.

Drogas em Campos do Jordão

A Polícia Civil apreendeu 860 porções de cocaína, dois tablets de maconha e uma pedra de crack no bairro Santo Antonio, em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, nesta sexta-feira. A droga estava embalada e pronta para venda, escondida nos fundos de uma residência.

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas.