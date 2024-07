Brasileiros andam 25km após assalto durante passeio turístico em deserto no Peru

Dois brasileiros viveram momentos de terror durante uma viagem ao Peru. Andressa Alexandre, de 27 anos, e Paulo Ricardo da Cruz, de 32, estavam em um grupo de turistas que visitavam o Cânion de los Perdidos quando foram alvo da ação de criminosos. Segundo reportagem do G1, eles foram assaltados e deixados em meio ao deserto.

Em declaração, os turistas revelaram que o grupo do qual faziam parte foi assaltado por criminosos que levaram os carros utilizados por eles para o passeio em questão. Largados a pé em uma região sem sinal de celular, eles precisaram caminhar 25 quilômetros em meio ao deserto peruano para conseguir ajuda.

Andressa relembra os momentos de desespero e fala que a história do casal daria um roteiro de filme: “Você está caminhando no local que não tem nada, só areia reta, e você não tem ideia da distância que você precisa caminhar para chegar em algum lugar com civilização. É muito desesperador, faz você começar a pensar muita coisa. Era até engraçado, porque, às vezes, as pessoas começavam a alucinar, ver coisas onde não tinha. Isso dá um filme”.

Apesar do caso ter acontecido em maio, ele acabou viralizando recentemente, depois que Andressa e Paulo decidiram compartilhar um vídeo sobre a experiência em suas redes sociais. No registro, eles relembraram os momentos desesperadores que passaram em meio ao nada.

Problemas no meio do deserto

Segundo relato do casal, o passeio turístico foi agendado em uma agência de turismo peruana e ao menos 24 pessoas estavam no grupo que sofreu o assalto. Eles notaram a ação criminosa ao retornar para o local em que as vans deveriam esperar pelos turistas.

“Não tinha mais duas vans, tinha só uma. Tinha uma menina estirada no chão com o pé meio ensanguentado e chorando, outra que estava com ela também estava chorando e os dois motoristas estavam com cara de assustados”, conta Paulo.

Enquanto eles visitavam o cânion, os motoristas foram abordados por assaltantes armados que os amarraram e roubaram os itens deixados no interior das vans. Uma das mulheres reagiu para impedir que seu passaporte fosse levado e quase foi baleada pelos criminosos, que fugiram com uma das vans e passaram com o veículo sobre o pé da turista.

A bateria da segunda van também foi roubada pelos criminosos para evitar que o grupo os seguisse. Diante da situação, eles decidiram se dividir: enquanto parte do grupo buscava por uma estrada ou cidade, outra parte andaria na direção oposta para tentar conseguir sinal de celular.

Com medo dos assaltantes voltarem ou do anoitecer, que pode alcançar temperaturas negativas nos desertos, o grupo seguiu procurando por ajuda durante mais de 5 horas. Foi um veículo com três idosos que apareceu para resgatá-los.

Uma vez de volta à cidade, o casal brasileiro conta que encontrou certa resistência das autoridades locais para realizar o registro de uma ocorrência, mas insistiram e conseguiram formalizar o caso. Apesar do roubo, eles afirmam que viveram bons momentos no Peru e que a experiência ruim não resume a viagem.

Assista ao relato do casal: