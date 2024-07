Vídeo mostra goleiro do Grêmio Anápolis sendo baleado por policial dentro de campo

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o momento em que o goleiro Ramón Souza, do Grêmio Anápolis, é baleado por um policial dentro de campo. Segundo o UOL, o jogador de 22 anos foi atingido por um tiro de bala de borracha após a partida contra o Centro-Oeste, pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, que aconteceu na última quarta-feira, dia 10 de julho.

Após o término da partida, jogadores das duas equipes começaram uma discussão na beirada do gramado e os policiais precisaram intervir para controlar a situação.

Em um primeiro momento é possível notar que o policial que efetuou o disparo em direção ao goleiro empurra outro jogador da equipe, sendo “confrontado” por Ramón logo em seguida. Em resposta, ele apontou a arma e disparou diretamente na perna do goleiro.

Ramón Souza foi atendido ainda dentro de campo pelo Dr. Diego Bento, médico do próprio time, e levado para a UTI móvel, onde recebeu os primeiros socorros antes de ser encaminhado para o hospital. Segundo informações da reportagem UOL, o clube goiano se pronunciou sobre o estado de saúde do goleiro e afirmou que ele não corre risco de morte ou de perder a perna.

Nota de repúdio

Por meio de uma publicação nas redes sociais, o Grêmio Anápolis repudiou o ocorrido e definiu a ação do policial como sendo um “ato horrível, inacreditável e criminoso de alguém que deveria prezar pela segurança e integridade das pessoas”.

Diante do acontecimento, o clube goiano alegou que “tomará as medidas cabíveis” e que buscará por justiça e pelo esclarecimento do caso.

Por sua vez, a Polícia Militar do Estado de Goiás também se pronunciou por meio de uma nota enviada à reportagem do UOL. Na nota em questão, o órgão afirma que abriu um processo administrativo para investigar os fatos e apurar o ocorrido.

⚠️⚠️ ATENÇÃO!! Imagens fortes!! ⚠️⚠️

Veja o momento em que ocorre o disparo: