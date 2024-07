Imagens de segurança mostram uma professora sendo agredida por um casal após uma discussão de trânsito. O caso ocorreu na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro na noite da última sexta-feira (5).

No vídeo é possível ver Diana Campos chegando em seu prédio e sinalizando para entrar na garagem. O carro do casal que vinha atrás acabou sendo fechado pela professora, porém não houve batida.

Na sequência o casal para o veículo na frente de Diana, desembarcam e começam a agredi-la com chutes e socos. É possível observar o homem acelerando com o carro e arrastando a vítima por alguns metros.

“Quando eu vejo, eu já estou sendo atacada, retirada do meu carro à base de socos por um homem e uma mulher que eu não conheço”, relatou Diana.

“Foi uma violência, uma agressão por motivo fútil, só porque eu passei na frente? Eu tô com medo”, continuou.

Nas fotos, que você confere a seguir, é possível notar que a vítima ficou com diversos hematomas pelo corpo, no olho e com a mão enfaixada.

Vídeo: casal agride e arrasta professora com o carro após discussão de trânsito Imagem: g1/TV Globo

O caso foi registrado por ela na 37ª DP (Ilha do Governador). Felipe Santoro, delegado do caso, informou que o casal foi identificado e intimado a prestar depoimento.

*Com informações de g1.

Homem passa por cirurgia para retirar estaca de madeira cravada em seu crânio no RJ

O estado de saúde do pedreiro de 28 anos que ficou com um pedaço de madeira fincado em seu crânio após um acidente de trabalho é considerado grave, mas estável.

O acidente ocorreu em Mangaratiba, Rio de Janeiro. Vitor Soares do Nascimento passou por uma cirurgia no fim da noite de quarta-feira (10) no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, onde ele segue internado.

No procedimento, considerado um sucesso, a estaca foi retirada e o ferimento drenado. O afundamento da cabeça também foi reduzido. A vítima vai passar por nova avaliação nesta quinta-feira (11).

Segundo o g1, o pedaço de madeira entrou 6 centímetros no crânio de Vitor e ficou presa em sua testa. Mesmo ferido, ele foi para o hospital lúcido e dialogando com os socorristas.

De acordo com a direção do HMAPN, o pedreiro deu entrada às 15h53 após ser levado pelo helicóptero do Grupo de Socorro e Emergência do Corpo de Bombeiros (GSE). Ele foi vítima de um trauma frontal direto após a estaca cair de um telhado e perfurar seu crânio.

Uma tomografia realizada mostrou que ele Soares sofreu uma fratura fronto facial, com fragmentos ósseos, e contusão cerebral profunda.