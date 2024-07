Paulistano acorda com dia gelado, mas sol volta a dar as caras

O morador de São Paulo enfrentou mais uma madrugada gelada, com termômetros baixando a 11ºC e chuva intensa em toda a cidade, mas nesta quarta-feira o sol volta a aparecer e a temperatura deve subir um pouco, de acordo com dados da Climatempo.

A frente fria que derrubou a temperatura na região sudeste ainda está próxima ao litoral de São Paulo e Rio de Janeiro e deve manter a nebulosidade e as condições de chuva nos dois estados e parte de Minas Gerais durante todo o dia.

Em São Paulo, a temperatura máxima prevista é de 21º C e na quinta-feira pode chegar a 26º C, mas outra fria frente deve chegar a São Paulo no final de semana, derrubando novamente a temperatura. As madrugadas continuam frias até domingo.

CHUVA

A umidade continua alta no estado de São Paulo e pode voltar a chover em qualquer horário do dia, com risco de altos volumes em praticamente todo o estado, mas a chuva mais volumosa deve ocorrer na região de Presidente Prudente.

No Rio de Janeiro também há previsão de chuva para qualquer horário do dia, com sol aparecendo entre as nuvens.

CHUVA CONGELADA

No sul do país o frio continua intenso com a presença do ar frio de origem polar e a circulação de ventos estimulando a formação de nuvens nos três estados da região.

Nas serras catarinense e gaúcha há chance de ocorrer chuva congelada no decorrer do dia e pode nevar em algumas cidades.