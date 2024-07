Mitos e verdades sobre o uso de microondas para aquecer alimentos

O forno de microondas tornou-se um elemento essencial nos lares colombianos. De acordo com a Grande Pesquisa Integrada de Lares (GEIH) do DANE, em 2021, 68,9% dos lares na Colômbia tinham este eletrodoméstico, mostrando um aumento de quase 10% em comparação com 2010. Essa adoção reflete a praticidade e facilidade que oferece aos consumidores. No entanto, persistem vários mitos sobre seus efeitos na saúde.

ANÚNCIO

Mitologias sobre o forno de microondas

1. O forno de microondas é prejudicial à saúde? Pode causar câncer?

Existe a crença de que os microondas são perigosos devido à radiação que utilizam. No entanto, este eletrodoméstico usa radiação não ionizante para aquecer os alimentos, o que significa que não tem a capacidade de alterar o DNA ou causar câncer. Tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto a Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos afirmaram que os microondas são seguros para cozinhar alimentos quando usados corretamente.

2. Destruição de nutrientes

Outro mito comum é que os microondas destroem os nutrientes dos alimentos. Na realidade, cozinhar no microondas pode preservar mais nutrientes do que os métodos de cozimento prolongado, pois reduz o tempo de exposição ao calor e utiliza menos água. Como em qualquer processo de cozimento, pode-se perder uma quantidade mínima de nutrientes, mas isso é normal e ocorre em todas as formas de cozinhar.

3. Uso de metais e plásticos

Diz-se que não se pode usar metal nos microondas devido ao risco de faíscas e danos. Embora isso seja verdade em muitos casos, existem recipientes de metal projetados especificamente para microondas. Além disso, alguns plásticos podem liberar produtos químicos prejudiciais ao serem aquecidos, por isso é importante usar recipientes rotulados como "apto para microondas" e seguir as recomendações do fabricante.

4. Alimentos radioativos

Um mito infundado é que os microondas fazem com que os alimentos se tornem radioativos. Na realidade, os microondas aquecem os alimentos através de ondas eletromagnéticas que fazem as moléculas de água vibrarem para gerar calor. Este processo não deixa resíduos de radiação nos alimentos.

Eduardo Triana, gerente de produto da Electrolux Colômbia, enfatiza a importância de obter informações precisas sobre o uso de eletrodomésticos: “Na internet, é possível encontrar muitas informações sobre eletrodomésticos, no entanto, muitas vezes essas informações são falsas. Para evitá-las, recomendamos recorrer a fontes confiáveis que se baseiam em evidências para desfrutar dos benefícios que a tecnologia nos oferece”.