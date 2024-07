‘Beryl’ está resistindo: irá se fortalecer novamente como um furacão de categoria 1

Depois de tocar terra no país e se degradar gradualmente até tempestade tropical, prevê-se que ‘Beryl’ se torne novamente um furacão categoria um em sua trajetória em direção ao Texas, Estados Unidos, conforme divulgado pelo Serviço Meteorológico Nacional do México na manhã deste domingo.

ANÚNCIO

De acordo com esta instituição mexicana, os estados do norte do país serão os mais afetados pelo ciclone tropical, pois em seu caminho deixará fortes chuvas em Tamaulipas, assim como em Coahuila e Nuevo León, pois está se deslocando sobre o nordeste do Golfo do México.

Além disso, espera-se que haja fortes rajadas de vento e ondas altas com possíveis trombas marinhas na costa norte de Tamaulipas, no nordeste do México, detalhou o SMN.

Desta forma, o governo mexicano continua monitorando o 'Beryl' ao estabelecer uma zona de prevenção para os efeitos da tempestade tropical desde Barra el Mezquital, Tamaulipas, até a foz do rio Grande, na faixa fronteiriça entre o México e os Estados Unidos.

Pedem à população que tomem precauções extras

O SMN pediu à população dos estados do norte afetados, especificamente Tamaulipas, Coahuila e Nuevo León, que tomem precauções extremas devido às chuvas, ventos e ondas altas.

A esse respeito, exortou a população a seguir as recomendações das autoridades do Sistema Nacional de Proteção Civil dos estados especificados.