Ricardo Nunes passa Guilherme Boulos em briga por Prefeitura de SP, diz Datafolha

A nova pesquisa do Datafolha revelou que a corrida pela Prefeitura de São Paulo segue estável. Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) seguem à frente dos votos, com 24% e 23%, respectivamente, enquanto a segunda colocação se mantém embolada e empatada, tecnicamente, com José Luiz Datena (PSDB), com 11%, Pablo Marçal (PRTB), com 10% e Tabata Amaral (PSB), com 7%. Correndo por fora, Marina Helena (Novo) tem 5%.

No outro pelotão aparecem Kim Kataguiri (União Brasil), com 3%, e na lanterna João Pimenta (PCO), Fernando Fantauzzi (DC) e Altino (PSTU) aparecem com 1%.

Votos em branco, nulo ou em ninguém somam 10%, enquanto 3% ainda não sabem em quem irão votar.

Nunes ultrapassa Boulos

Na teoria, Ricardo Nunes passou Guilherme Boulos numericamente em intenção de votos em relação à pesquisa elaborada pelo instituto no fim de maio.

Outras mudanças mostram que Datena e Marçal subiram três pontos, enquanto Tabata e Kim desceram um.

Foram ouvidos 1.092 eleitores de terça-feira (2) a quinta (4). A margem de erro da pesquisa é de três pontos, para mais ou menos.

“Na pesquisa espontânea, há também estabilidade. Nela, quando o eleitor indica em quem vai votar sem ter os nomes de postulantes à disposição, Boulos tem 14%, Nunes, 8%, “o atual prefeito”, 3%, Marçal, também 3%, Datena e Tabata, 2%. Kim vem com 1%. Um total de 55% diz não saber ainda em quem votar”, diz o site da Folha.

A pesquisa também questionou a possiblidade de um segundo turno. No cenário em que os dois mais bem colocados aparecem como opção, Nunes soma 48% das intenções e Boulos 38%.