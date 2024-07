Mega-Sena: apostadores do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul dividem o prêmio

O prêmio acumulado da Mega-Sena sorteado nesta quinta-feira finalmente saiu, e saiu para três sortudos das cidades do Rio de Janeiro, Garibaldi e Planalto, ambas no Rio Grande do Sul, e cada um deles vai engordar suas respectivas contas bancárias em R$ 54.262.775,07.

ANÚNCIO

Os números sorteados nesta quinta-feira foram:

02, 05, 07, 11, 52, 57

Além dos três ganhadores, 317 apostas acertaram a quina e cada uma delas ganhou R$ 22.892,78 e os apostas que acertaram a quadra, foram 14.270 no total, faturaram R$ 726,50.

PRÓXIMO SORTEIO

A Mega-Sena retoma seu sorteio no próximo sábado, quando deve pagar a quem acertar as cinco dezenas um prêmio de R$ 3,5 milhões.

As apostas devem ser feitas até 19h de sábado nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 5.

O sorteio é sempre realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.