Câmera de segurança flagra homem colocando o corpo da namorada em um caminhão

A Polícia Civil de Uberaba realizou a prisão de um homem de 42 anos sob a suspeita de que ele matou e escondeu o corpo de sua namorada. Conforme o G1, a vítima tinha 31 anos e seu corpo foi localizado na zona rural do município.

O crime foi descoberto depois que câmeras de segurança registraram o momento em que o homem colocava um saco de lixo dentro de um caminhão. Conforme os investigadores, é possível que o saco em questão estivesse com o corpo de Fiama da Silva Bento, que estava desaparecida desde o dia 22 de junho.

Desaparecimento

Familiares de Fiama registraram seu desaparecimento no dia 26 de junho. Conforme as informações da Polícia Civil, a própria família da mulher desconfiou da situação. Segundo o registro, os familiares foram informados pelo homem que Fiama saiu de casa no dia 21 de junho e não tinha retornado até então.

A versão do suspeito rapidamente foi desmentida depois que imagens de câmeras de segurança dos vizinhos do casal mostraram a mulher entrando na asa do dia 22 de junho. Momentos depois, o homem é visto jogando um saco na caçamba de um caminhão, sendo que o veículo foi localizado no local em que ele trabalha.

Diante dos registros e da situação envolvendo o desaparecimento da mulher, a Polícia Civil pediu à Justiça o mandado de prisão temporária do suspeito, que segue preso. Segundo informações, ele teria até mesmo indicado o local onde deixou o corpo da namorada.

O corpo de Fiama foi encontrado no dia 4 de julho com ajuda de cães e do Corpo de Bombeiros do Pelotão de Busca, Resgate e Salvamento com Cães (Pbresc). Ele estava localizado próximo a uma zona de mata na região de Uberaba.

O caso deve continuar sob investigação. Por sua vez, o suspeito não teve sua identidade revelada.