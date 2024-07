Chácara em Rio Grande da Serra, na região do ABC, escondia 1,8 tonelada de cocaína

Uma chácara na área rural do município de Rio Grande da Serra, no ABC, estava sendo investigada por suspeita de abrigar um laboratório de refino de cocaína e crack que abastecia o tráfico da região.

Nesta quarta-feira, durante uma batida, a Polícia Civil de Rio Grande da Serra descobriu que no local os traficantes escondiam nada menos do que 1,8 toneladas de droga, entre cocaína e crack, avaliada em cerca de R$ 800 mil.

Os agentes chegaram ao local, na Vila Lídia, após denúncia anônima e passaram a monitorar a chácara, quando perceberam um automóvel entrando no local. Um dos agentes subiu no portão para tentar observar quem estava chegando e foi recebido a balas.

Os policiais invadiram o imóvel, mas quatro criminosos conseguiram fugir do local entrando na mata que rodeia o imóvel. No local, em dois salões separados com diversas salas, os agentes encontraram ainda galões com produtos químicos usados no refino da pasta de cocaína e 350 tijolos de pasta base. No piso superior, na ‘área de produção da droga’ havia três máquinas empacotadoras e materiais usados para embalar a droga em larga escala.

Com a ajuda de um cão farejador, os policiais encontraram na área externa, escondido no meio da mata, uma caixa d’água que era usada para guardar grande quantidade de cocaína em sacos plásticos.

Um celular e o carro que estavam no local foram apreendidos e a perícia foi acionada para tentar identificar os criminosos. O caso foi registrado na Delegacia Policial de Rio Grande da Serra.