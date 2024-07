Qualifica SP tem cursos para jovens em busca do primeiro emprego

O projeto Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, do governo do estado de São Paulo, abriu inscrições para 2.928 vagas para cursos gratuitos destinados a jovens de 16 a 24 anos que buscam se qualificar para entrar no mercado de trabalho.

Os cursos, criados para atender a atual demanda do mercado de trabalho nas áreas de Tecnologia da Informação, Gestão e Negócios e Automotivo, têm 120 horas e podem ser presenciais, nas dependências das ETECS e Fatecs, ou online, por meio da plataforma Escola Start, e são gratuitos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 22 de julho pelo site do Qualifica SP (CLIQUE AQUI), onde é possível consultar os municípios que fazem parte do programa e os cursos. O interessado deve ter o ensino fundamental completo. Os candidatos selecionados serão convocados por e-mail e as aulas devem começar em agosto.

Confira os cursos oferecidos: