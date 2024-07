Greve suspensa: motoristas e cobradores de ônibus de SP suspendem greve prevista para esta quarta

A greve de ônibus programada por motoristas e cobradores para acontecer durante esta quarta-feira, dia 03 de julho, foi suspensa. Segundo informações da Rede CBN, o Sindicato da categoria confirmou que as empresas aceitaram as propostas e suspenderam a paralisação.

ANÚNCIO

Em declaração o Sindicato revela que as empresas aceitaram as propostas feitas, como a redução da jornada de trabalho para seis horas de trabalho com meia hora de intervalo; reajuste no valor do vale-refeição e aumento do salário em 3,6% ao ano.

A suspensão da greve foi relatada por Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, e confirmada por membros do sindicato. A reunião entre Leite, representantes do sindicato e das empresas de ônibus aconteceu no gabinete dele e teve a intenção de chegar a um acordo que fosse “razoável para todas as partes”.

Apesar da reunião inicial, outras pautas ainda serão discutidas entre as partes nas próximas semanas.

Em declaração ao G1, o presidente do SidMotoristas solicitou o uso de ônibus reservados para buscar os trabalhadores em suas casas e levá-los às garagens, onde serão orientados sobre a suspensão da greve e sobre as conquistas obtidas durante a reunião inicial de acordos.

Como está a situação em São Paulo após a suspensão da greve?

Com o anúncio da paralisação que seria realizada nesta quarta-feira (30), a cidade de São Paulo tomou medidas para minimizar o impacto da greve dos motoristas e cobradores de ônibus.

Por conta disso, o rodízio de veículos foi suspenso e permanece desta forma mesmo após a suspensão da greve, conforme informado pelo CET.

Até o momento, não foram divulgados atrasos nas operações em linhas e terminais de ônibus espalhados pela Capital. A situação nos terminais se mantém dentro da normalidade e é considera tranquila.