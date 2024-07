Mulher que lutava contra câncer e queria se casar morre na mesma semana da cerimônia

Sabrina Delmaschio Arpini conseguiu realizar seu maior sonho antes de falecer vítima de um câncer. A mulher de 31 anos batalhava contra um câncer de mama e queria se casar.

Ela conseguiu alcançar seu objeto, mas morreu na madrugada do último sábado (29) em um hospital de Vitória (ES). As informações são do ‘Metrópoles’.

Mulher casa três dias antes de falecer

Sabrina estava casada no civil há 8 anos com Dione Matos, mas tinha vontade de participar de uma cerimônia de casamento, que não ocorreu devido a condição financeira do casal.

Ela conseguiu subir no altar na tarde do último dia 26, em evento que ocorreu no hospital Unimed, três dias antes de falecer.

“Ela tinha um sofrimento espiritual muito grande por isso. Então, nós fizemos o possível para realizar esse sonho e aliviar o sofrimento dela”, disse a médica especialista em cuidados paliativos, Waleska Cintra.

Durante a cerimônia do casamento, a jovem agradeceu aos que estavam no hospital.

“Eu estou vivendo um sonho, cercada de todas as pessoas que são importantes para mim. Seja no hospital ou em outro lugar, esse dia está sendo perfeito para mim. Isso é coisa de Deus, não há outra explicação”, comentou a paciente.

Câncer de mama

Segundo o texto, a mulher estava com câncer de mama em estado de metástase, sem possibilidade de tratamento.

Ela realizava cuidados paliativos no hospital em que se casou, para controlar a dor e ter menos desconforto.