Mulher é presa sob suspeita de forçar criança a ajoelhar sobre milho e pedras

Uma mulher de 28 anos foi presa sob acusações de torturar o sobrinho de 6 anos. Conforme o Extra, a mulher se entregou à Polícia Civil de Sinop, no Mato Grosso, na última segunda-feira, dia 1 de julho. Ela estava foragida desde o dia 27 de junho, quando teve sua prisão expedida pela Comarca de Chapada dos Guimarães.

Em declaração a mulher, que é tia do menino e mãe adotiva da criança, negou o crime. Ela revelou que adotou o menino aos 3 meses de idade pois a mãe biológica da criança era usuária de drogas e não tinha condições de cuidar do filho.

Segundo a mulher, o verdadeiro culpado do crime é seu marido que teria torturado a criança. Ela afirmou não ter conhecimento dos hematomas encontrados no corpo do menino e confirmou ter adotado o sobrinho ainda bebê.

O tio do menino, e marido da mulher que se entregou recentemente, foi preso em flagrante no dia 26 de junho.

Entenda o caso

Testemunhas denunciaram o casal ao Conselho Tutelar depois de flagrarem episódios de espancamento e tortura. O crime teria acontecido em uma fazenda no município de Planalto da Serra, onde a criança foi localizada com diversos hematomas e lesões espalhados pelo corpo.

Na denúncia, as testemunhas afirmaram que o menino era colocado de joelhos sobre pedras e grãos de milho, ficando por horas ajoelhado. Ele também seria vítima de espancamentos constantes.

Em declaração, o delegado responsável pelo caso, Sérgio Arruda, afirmou que a agilidade na investigação de casos deste tipo é fundamental para proteger as crianças. Ele também orientou aos pais e responsáveis que, diante de dificuldades na orientação e correção das crianças, busquem por apoio profissional ou de um CAPS.

“Procure por profissionais da saúde ou até mesmo o CAPS que podem ajudar os pais a corrigir os filhos sem necessidade de violência física”, afirmou Sérgio.