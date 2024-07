Furacão Beryl quebra recordes e causa primeiros desastres: afunda famoso cruzeiro

O furacão Beryl é o produto das temperaturas mais altas nas águas do Atlântico

Recentemente, o Furacão Beryl aumentou sua intensidade para a categoria 5 e espera-se que continue seu caminho em direção à Jamaica e à Península de Yucatán. No entanto, nas poucas semanas de sua existência, o furacão já registra dados preocupantes e quebrou alguns recordes históricos de furacões: Beryl é um dos mais fortes deste verão de 2024.

ANÚNCIO

Além disso, seu impacto catastrófico já cobrou um preço em Barbados: o famoso e popular cruzeiro Jolly Roger afundou devido ao impacto do furacão.

Recordes impostos pelo Furacão Beryl

Nos primeiros dois dias de vida, Beryl passou de ser uma depressão tropical para se tornar um furacão de categoria 4, a evolução mais rápida já registrada no Atlântico, superando o furacão Dennis em 2005.

O furacão atingiu a categoria 5 ontem, o nível mais alto dentro da classificação Saffir-Simpson. Dessa forma, estabeleceu-se como o furacão que mais rapidamente atingiu a categoria 5 em apenas quatro dias. O recorde anterior era mantido pelo furacão Emily, com um crescimento de 15 dias.

O prognóstico indica os dois golpes que serão dados na costa mexicana. Estas previsões são devido ao fato de que o furacão Beryl é resultado das temperaturas mais altas nas águas do Atlântico.

Beryl afundou o Jolly Roger, o melhor cruzeiro de festas no Caribe

Ontem foi relatada uma das primeiras tragédias causadas pelo furacão Beryl em sua passagem pelo Caribe. Na costa de Barbados, o cruzeiro Jolly Roger não resistiu aos fortes ventos do furacão e lentamente sua estrutura afundou no fundo do mar, como registrado visualmente pela mídia local.

O Jolly Roger era considerado o maior cruzeiro para festas no Caribe. É previsto que o furacão Beryl continue causando estragos em seu caminho.