Beryl: fotos e vídeos do furacão

Os efeitos residuais do furacão Beryl causaram uma esteira de destruição e sofrimento. A tempestade atingiu o estado de Sucre, na Venezuela, causando graves inundações. Duas pessoas morreram devido ao transbordamento do rio Manzanares, em Cumanacoa. Os habitantes se uniram para ajudar as pessoas presas devido às enchentes dos rios.

Com ventos que excedem os 200 quilômetros por hora e chuvas torrenciais, o furacão está se tornando um dos desastres naturais mais devastadores.

Beryl, que atingiu a categoria 5 na terça-feira, 2 de julho, está atualmente cruzando o mar do Caribe venezuelano e mantendo em alerta países como República Dominicana, Jamaica e Porto Rico.

Um relatório do Instituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (Inameh) da Venezuela indicou que o furacão está localizado no mar do Caribe, com ventos de 270 quilômetros por hora, e está se deslocando para o oeste-noroeste a 35 km/h, com uma pressão central mínima de 934 hPa.

Beryl transborda rios durante sua passagem no sul do Caribe Redes sociais

Beryl durante sua passagem pelo sudeste do Caribe

Os primeiros sinais de alerta surgiram dias antes, quando os meteorologistas começaram a monitorar o crescimento da tempestade Beryl. A magnitude do furacão pegou muitas comunidades de surpresa: casas devastadas, árvores arrancadas pela raiz, estradas inundadas e pessoas retiradas de suas casas são alguns dos estragos visíveis após a passagem do ciclone.

O ministro das Relações Interiores, Remigio Ceballos, compartilhou um vídeo em X onde é possível ver o transbordamento do rio nas ruas de Cumanacoa. Ele indicou que assistência médica foi fornecida à população e alimentos, água potável e utensílios foram distribuídos.

As cidades costeiras sofrem o impacto mais severo. A infraestrutura elétrica e abastecimento de água entraram em colapso, deixando milhares de pessoas sem serviços. As equipes de emergência trabalham incansavelmente para resgatar aqueles presos em suas casas e fornecer ajuda humanitária aos afetados.

Jamaica ativou os protocolos de sua Lei de Gestão de Riscos de Desastres na noite de segunda-feira, à medida que o furacão Beryl se aproxima da nação caribenha.

Beryl ganha força

Este continua se fortalecendo e agora está com ventos de 265 km/h, de acordo com a atualização das 2:00 da manhã, hora de Miami, do Centro Nacional de Furacões. A tempestade está atualmente a cerca de 1.247 km a leste-sudeste de Kingston, Jamaica, e está se movendo na direção oeste-noroeste a 35 km/h.

Em 2024, o Oceano Atlântico terá uma temporada de furacões muito acima da média, com a possibilidade de até 13 eventos, dos quais até sete podem ser de categoria maior, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, em inglês) dos Estados Unidos.