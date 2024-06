Grade de Fórmula 1: pilotos confirmados e opções restantes para a temporada de 2025

Após onze jornadas da temporada de 2024, ainda não chegamos nem mesmo à metade, a ‘silly season’ da Fórmula 1 continua oferecendo novos episódios. As notícias desta manhã do ‘media day’ antes do Gran Prix da Áustria tiveram como protagonistas Pierre Gasly e Lance Stroll, que renovaram seus contratos com a Alpine e a Aston Martin, respectivamente.

Após as contratações, renovações ou anúncios de saídas, cada vez mais cadeiras estão sendo subtraídas deste ‘jogo’ de assentos, que deverá ser estabelecido para a temporada de 2025.

Quais pilotos já estão confirmados para uma equipe de Fórmula 1 em 2025?

As duplas das equipes Red Bull, Ferrari e McLaren são as primeiras a serem confirmadas. Max Verstappen e Sergio ‘Checo’ Pérez permanecerão na escuderia campeã para o próximo ano, assim como Lando Norris e Oscar Piastri na McLaren. A transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari, onde será companheiro de Charles Leclerc, foi a notícia impactante do início do ano.

Por outro lado, os pilotos que também já têm seus contratos anunciados são George Russell (Mercedes), Nico Hulkenberg (Sauber, que passará a se chamar Audi em 2026), Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams) e Yuki Tsnoda (VCARB).

Adicionadas a esta lista estão as últimas confirmações de Lance Stroll e Pierre Gasly. O piloto canadense estendeu seu contrato na Aston Martin, propriedade de seu pai, Lawrence Stroll. Gasly, por sua vez, concordou em continuar na seleção francesa, o que também confirmou a saída de seu compatriota, Esteban Ocon.

Os rumores têm a 'jóia' do mercado, o piloto espanhol Carlos Sainz, com dois horizontes mais ou menos claros (embora nunca faltem propostas de outras equipes): Mercedes ou Williams. James Bowles, diretor principal da Williams, não escondeu seu interesse em contratar os serviços do espanhol após a saída dele da Ferrari com a chegada de Hamilton, e a Mercedes, embora mais relutante, também confessou ter interesse.

No entanto, nesta quinta-feira, o piloto madrilenho deixou claro mais uma vez que ainda não decidiu por qual equipe irá para a próxima temporada e, inclusive, preferiu “esperar” e “não se apressar”.