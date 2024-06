Polícia procura o influencer Nino Abravanel e seu irmão, Derek, suspeitos de homicídio

A polícia ainda não sabe o paradeiro do influencer Nino Abravanel e de seu irmão Derek, que são considerados foragidos por terem executado a tiros um homem que teria agredido o avô deles em maio deste ano, em São Paulo, provocando sua morte.

Nino Abravanel, ou Deivis Elizeu Costa Silva, de 18 anos, como é conhecido, tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e é amigo de famosos no cenário do rap e do funk nacional, como Mc Ryan e Oruam.

Ele e seu irmão são suspeitos de matar o servente de pedreiro Tarcísio Gomes da Silva, que teria agredido o avô deles na tarde de 19 de maio, por vingança, já que as agressões provocaram a morte do parente. Nino pediu nas redes aos seguidores que o ajudassem a achar o pedreiro e conseguiu localizá-lo.

Segundo a polícia, os dois encontraram o pedreiro na Estrado do M’Boi Mirim, na zona sul de São Paulo, e Derik atirou 11 vezes no pedreiro, inclusive na cabeça e no rosto, matando-o no local. Nino teria sido o responsável pelo carro de fuga.

O advogado de defesa dos jovens negou que eles tenham qualquer participação no crime e disse que desconhece o paradeiro dos suspeitos.

Nino ficou famoso no instagram por publicar fotos e vídeos de carros e motos de luxo. Em seu perfil, ele divulgava também o “jogo do tigrinho”, nome usado no Brasil para o cassino online Fortune Tiger, que é proibido no país e promete ganhos fabulosos

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) e os irmãos são considerados foragidos.