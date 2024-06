O que são as ‘daddy sandals’ e como combiná-las com elegância: são perfeitas para se vestir confortavelmente

As 'daddy sandals' são perfeitas para usar em looks casuais

Durante todo o ano, diferentes modelos de sapatos estarão em tendência, incluindo umas controversas sandálias pertencentes à estética ugly que tiveram seu boom nos anos 90.

Trata-se das ‘daddy sandals’, traduzindo como ‘sandálias de pai’, um calçado plano, geralmente acolchoado e com tiras largas sobre o peito do pé que eram os favoritos dos pais por sua funcionalidade e conforto décadas atrás.

Com fechos de velcro ou fivela e solas chunky ou tratoradas, as também conhecidas como sandálias turísticas, ou tourist sandals, oferecem máxima segurança e conforto no andar, tornando-as perfeitas para passear durante todo o ano.

No entanto, nos últimos anos, não são mais os pais que usam essas sandálias, mas sim as mais bem vestidas em modelos assinados por grandes designers em looks de rua super elegantes.

E é que se algo têm essas sandálias ergonômicas é versatilidade. Combinam perfeitamente com todos os tipos de roupas: desde bermudas e calças de alfaiataria até mini vestidos e saias longas.

As 'daddy sandals' ressurgiram entre as tendências em 2020 | (Instagram)

Como combinar‘daddy sandals’ para um look elegante?

No entanto, se quisermos parecer sofisticadas com as ‘daddy sandals’, temos que combiná-las com muito cuidado. Por isso, a seguir, vamos te mostrar cinco maneiras de usá-las.

Sandálias do papai + vestidos

Uma maneira acertada de usar as ‘sandálias estilo papai’ é com vestidos midi ou midaxi de todos os estilos e cores. A combinação é fresca e estilosa.

Sandálias de pai + visual com casaco ou terno

Apesar de sua estética, as sandálias ‘daddy’ não diminuem em nada a sofisticação de outras peças. Por isso, é possível criar looks casuais elegantes usando-as com um terno ou um visual com blazer.

Sandalia do papai + jeans e top básico

As sandálias de papai também ficam ótimas com a clássica combinação de jeans e tops básicos que todas nós temos no armário. Se você quiser um resultado mais chique, aposte em um visual monocromático.

Sapatos do papai + vestidinho preto

Outra forma infalível de usar sandálias daddy nesta temporada é com um clássico vestido preto. Se quiser deixar mais elegante para uma saída noturna, adicione um blazer. Você vai ficar sensacional.

Sandálias do papai + saia e blusa

As saias ficam muito sofisticadas com sandálias estilo ‘daddy’. Especialmente se forem feitas de seda. Combine essa dupla com camisa ou blusa fresca e terá um conjunto realmente vencedor.