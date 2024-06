Após o Supremo Tribunal Federal (STF) votar a favor da descriminalização do porte de maconha na última quarta-feira (26) e julgar como usuário quem porta até 40 gramas, diversas dúvidas surgiram a respeito do uso, compra e venda, sendo a principal delas sobre a maconha estar ou não legalizada no Brasil.

Primeiramente, a maconha não foi totalmente liberada ou legalizada no Brasil, mas apenas descriminalizada, sendo considerada ainda um ato ilícito e proibido em locais públicos.

Ou seja, pessoas que tiverem portando até 40g ou seis plantas fêmeas não estarão mais cometendo um crime, mas ainda poderão sofrer sanções administrativas.

Veja também alguns mitos e verdades sobre a maconha, segundo texto elaborado pelo g1.

Maconha é a porta de entrada para outras drogas

Mentira. Mesmo essa frase sendo muito utilizada para críticos ao uso da maconha, não há nenhuma ligação direta entre o consumo dessa droga com o de outras.

O texto explica que sim, a maconha é a droga mais utilizada, contudo não existe reação química no corpo que leve o indivíduo a querer utilizar outros ilícitos.

Maconha pode viciar

Verdade. Uma das maiores polêmicas envolvendo a maconha é sobre ela viciar ou não o usuário. É preciso analisar o contexto, mas em suma, ela é a droga com menor potencial de risco para o vício.

“No vício, o metabolismo fica estimulado sistematicamente para que você tenha vontade de consumir aquilo do qual você está dependente. Essa não é a resposta do corpo humano à cannabis”, diz Claudio Lottenberg, presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, ao site.

É possível morrer por overdose de maconha

Mentira. De acordo com o Conselho Federal de Medicina (CFM), não existem evidencias de mortes causadas por overdose de uso de maconha.

O cigarro é mais prejudicial à saúde que a maconha

Verdade. O cigarro tem um potencial maior de vicio, assim como número de mortes pelo uso da substância.

De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as mortes por tabaco ultrapassam 8 milhões por ano, enquanto não existe nenhum registro de morte por uso de maconha.

Segundo a médica consultada pelo g1, Carolina Nocetti, o risco de vício na droga é de 9% entre os usuários, contra 90% de uma resposta ao vício da nicotina.

Outros mitos associados a maconha são:

Queima neurônios;

O efeito é o mesmo para todos;

Maconha recreativa e medicinal são iguais.

Em contrapartida, também é verdade que à maconha: